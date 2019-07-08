В Москве открывается первая в России выставка испанского скульптора Жауме Пленсы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония первой в России персональной выставки испанского художника и скульптора Жауме Пленсы состоялась в понедельник вечером в Московском музее современного искусства (Moscow Museum of Modern Art, МMOMA). Открытие посетили сам автор, посол Королевства Испания в России Фернандо Вальдеррама, президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели и другие.

"Мне очень приятно выступать на открытии первой персональной выставки Жауме Пленсы в присутствии самого художника, который впервые выставляется в России. Для меня, как посла Королевства Испания в Российской Федерации, особая честь представлять эту выставку здесь, в Московском музее современного искусства, который всегда уделял особое внимание испанскому искусству", - сказал Вальдеррама.

Он отметил, что руководству музея удалось соткать "ткань отношений между Россией и Испанией в области искусства". "Я абсолютно уверен, что выставка, которую мы открываем сегодня, произведения которой воздействуют на наши чувства, на наши мысли, - все это станет новой важнейшей вехой в дальнейшей череде выставок испанских художников", - добавил посол.

"Я очень рад, что участвую в открытии выставки гиганта испанского искусства, художника Жауме Пленсы. Это большая честь для России, для Москвы", - сказал в свою очередь президент РАХ, основатель ММОМА, народный художник СССР Зураб Церетели. В этот вечер он объявил, что президиум РАХ принял решение присвоить испанскому художнику звание "почетный академик Российской академии художеств".

Художник поблагодарил президента РАХ за оказанную честь. "Мы стали просто братьями по сердцу и по душе", - сказал он. "Я думаю, что эта выставка приглашает вас к тишине, безмолвию, размышлениям, - обратился Пленса к гостям церемонии открытия. - Но главное - нежно обращайтесь с этими произведениями".

Также церемонию посетили исполнительный директор ММОМА Василий Церетели, куратор выставки Ферран Баренблит, президент фонда MACBA Айноа Грандес Масса, художник Айдан Салахова и другие деятели.

О выставке

В Москве представлены 20 ключевых произведений Пленсы из его последней выставки в Музее современного искусства в Барселоне (MACBA). Вместе с последними работами - "Тишина" (2016) и "Автопортрет с музыкой" (2018) - посетители увидят работу "Тервюрен" 1989 года и знаменитую "Firenze II" 1992 года. Организаторы называют это "выставкой-путешествием". Для публики выставка будет открыта с 9 июля по 22 сентября.

Как говорят в ММОМА, основное отличие московской экспозиции Пленсы от той, что была представлена в MACBA - "в появлении новых смыслов и диалогов". На экспозицию в Москве и расстановку скульптур повлияла история особняка ММОМА, его мифы и легенды, анфилады, архитектурные и интерьерные элементы, смотрители и посетители. К проекту подготовлены специальные экскурсионные туры для взрослых, детей, а также экскурсии с переводом на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих посетителей.

О художнике

Жауме Пленса родился в Барселоне в 1955 году. Учился в Школе искусств Льоджа и Школе искусств Сант-Жорди. С 1980 года, когда прошла его первая выставка в Барселоне, Пленса жил и работал в Берлине, Брюсселе, Англии, Франции и США. В настоящее время живет и работает в Барселоне.

Пленса - лауреат множества государственных и международных наград, включая медаль Кавалера искусств и литературы французского министерства культуры (1993), Национальную премию в области изящного искусства правительства Каталонии (1997), престижную художественную Премию Веласкеса (2013). В рамках параллельной программы 56-й Венецианской биеннале за проект "Вместе" в базилике Сан-Джорджо Маджоре Пленсе была присуждена Всемирная премия в области искусства за лучшую публичную инсталляцию на открытом воздухе (2015).