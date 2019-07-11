Кустурица назвал классическую музыку главным аргументом русской культуры

ДРВЕНГРАД, /Сербия/, 11 июля. /ТАСС/. Русские композиторы - лучшие в мире, а русская классическая музыка является главным аргументом русской культуры. Такое мнение высказал в четверг известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, отвечая на вопросы журналистов на фестивале русской классической музыки Kustendorf сlassic.

"У вас очень много хороших композиторов, очень много. Я думаю, что это один из самых сильных аргументов вашей культуры. Думаю, что нет такой другой страны в мире, у которой были бы такие композиторы, как у вас. Это комплимент, но я думаю, что это объективный комплимент, а не мой субъективный взгляд на Россию и Европу", - заявил режиссер.

Отвечая на вопрос, какой композитор является его любимым, Кустурица ответил: "Шостакович. Я также очень люблю Рахманинова".

Фестиваль русской классической музыки Kustendorf сlassic проходит в сербском этноселе Дрвенград (Кустендорф, Мечавник). В этом году фестиваль, который проходит с 2013 года при поддержке компании "Газпром нефть", стартовал в седьмой раз, но впервые под новым названием. Ранее музыкальный смотр носил имя "Большой". В этом году в конкурсной программе смотра примут участие более 50 молодых музыкантов из Сербии, Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину), России, Белоруссии, Черногории, Германии.