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THR: Тайка Вайтити снимет новый фильм о Торе

По информации издания, режиссер отложит работу над адаптацией манги "Акира"
Тайка Вайтити Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Тайка Вайтити
© Jordan Strauss/Invision/AP

Режиссер Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарек", 2017; "Реальные упыри", 2014) снимет четвертый фильм о супергерое Marvel Торе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter

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Издание отмечает, что ранее Вайтити начал работу над адаптацией научно-фантастической манги "Акира", выход которой на экраны был запланирован на 21 мая 2021. Однако теперь начало съемок придется отложить. По данным источников The Hollywood Reporter, студия Warner Bros. рассчитывает, что Вайтити вернется к работе над "Акирой" после съемок четвертого "Тора". 

Тор - супергерой комиксов Marvel. Персонаж основан на образе бога из германо-скандинавской мифологии. В 2011 году на экраны вышел одноименный полнометражный фильм с Крисом Хемсвортом в главной роли. Всего актер сыграл Тора в восьми фильмах и планируется, что он вернется к этой роли снова. 

В конце картины "Мстители: Финал" Тор сделал Валькирию (Тесса Томпсон) царицей Асгарда и присоединился к Стражам Галактики. 

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