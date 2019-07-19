Дмитрий Бертман продолжит миссию народного артиста СССР Эри Класа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман уже приступил к формированию программы 2020-2022 годов фестиваля "Биргитта" в Таллине - главного музыкально-театрального фестиваля Эстонии. Об этом сообщил ТАСС Бертман, уточнив при этом, что официально вступает в должность художественного руководителя фестиваля только через год.

"Сюда приезжают любители музыки со всего мира, поэтому моя задача - привлекать на этот фестиваль лучшие коллективы, лучших исполнителей классической музыки, работающих на стыке классической музыки и других видов искусства, как это было у Эри Класа", - сказал народный артист РФ.

Народный артист СССР Эри Клас, 80-летию со дня рождения которого посвящен фестиваль "Биргитта" нынешнего года (пройдет 9-18 августа), был большим другом России. "Он представлял эстонской публике самые интересные спектакли оперных и балетных театров нашей страны. Одной из своих задач я ставлю продолжение этой миссии", - подчеркнул Бертман.

В планах нового руководителя "Биргитта" представить в программе одного из предстоящих фестивалей два оперных спектакля Красноярского театра оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского: "Евгений Онегин" в постановке эстонского режиссера Неэме Кунингаса (до осени 2018 года главный режиссер Красноярского театра) и "Аида" в постановке латышского мэтра Андрейса Жагарса, ушедшего из жизни в феврале этого года.

При этом Бертман выразил надежду на поддержку региональных властей Красноярска в реализации данного плана.

Также в рамках программ будущих фестивалей планируется показ балетного спектакля с участием знаменитого танцора Ивана Васильева и выступление уникальной итальянской балетной труппы No Gravity.

Сам же Бертман намерен поставить в Таллине "Сестру Анжелику" Джакомо Пуччини с участием звезды мировой оперы Алексии Вулгариду, эстонских и российских оперных знаменитостей. Кроме того, в планах народного артиста РФ организовать в рамках "Биргитты" отдельный гала-концерт, посвященный Эри Класу.