Дмитрий Бертман: я всех влюблял в "Геликон-оперу"!

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман в преддверии масштабных зарубежных гастролей практически перестал общаться с прессой: масса дел, да и репетиционное напряжение накопилось, объясняли в пресс-службе театра. Тем не менее для корреспондента ТАСС мэтр сделал исключение.
— Чуть больше месяца осталось до открытия юбилейного, 30-го, сезона в "Геликон-опере". С какими чувствами подходите к этому рубежу и какие планы на новый сезон?
— С одной стороны, ничего нового — все те же любовь, восхищение, чувство близости с теми, кто населяет наш дом "Геликон". С другой стороны, 30 лет — это довольно нежный возраст, и до возмужания, а уж тем более до "обронзовения" нам пока еще далеко. Надеюсь, что и всегда будет далеко. Мы молодой театр и хотим оставаться такими всегда.
А поскольку это так, планы на сезон у нас грандиозные: "Травиата" и "Набукко" Дж. Верди, музыкальный спектакль "Мистер Георг Отс", "Снежная королева. Глобальное потепление" А. Покидченко, "Золушка" Л. Вайнштейна, "Туда и обратно" П. Хиндемита — это только премьеры. В ноябре нам предстоят гастроли в Италии, где в городе Бари в театре Петруцелли мы представим спектакль "Евгений Онегин", в Риге в сентябре сыграем нашу легендарную "Летучую мышь", а в октябре в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Германии выступим с гала-концертом "С любовью из Москвы" в Дюссельдорфе и Дуйсбурге.
Я уверен, что скучно не будет на протяжении всего сезона. В этом, как мне кажется, не сомневается и наш зритель.
— А сколько примерно зрителей приходят на ваши спектакли ежегодно?
— В прошлом сезоне театр посетили более ста тысяч человек, на каждом спектакле у нас аншлаг. И за это мы благодарны нашей верной публике.
— Вы закончили работать над постановкой "Мистер Георг Отс", приуроченной к 100-летию великого эстонского и советского певца. В минувшее воскресенье состоялся прогон спектакля. Какие задачи вы ставили, берясь за этот проект? И все ли они решены?
— Прежде всего, скажу, что Георг Отс — оперный певец, который влюбил в себя огромную страну, певец, голос которого звучал в каждом доме, даже там, где люди не ходили в оперу и не любили ее. Это человек магического обаяния, а его роль в фильме "Мистер Икс" стала легендой, это был один из самых популярных фильмов во все времена.
Спектакль о вынужденном одиночестве гения
— То есть на сцене Отса не будет?
— Нет, он присутствует, но — незримо, потому что для нас главный герой — это время и обстоятельства, в которых жил и творил Георг Отс.
В спектакле будет звучать музыка, которая его окружала, будут присутствовать герои, которые жили и творили рядом с ним. Мы хотели показать, как Георгу Отсу удалось, оставаясь чужим среди своих, стать героем эпохи и покорить сердца миллионов. Это спектакль о вынужденном одиночестве гения. Международная команда постановщиков, в которую вошли и наши геликоновские звезды, и их эстонские коллеги, создавала этот спектакль с огромной любовью!
— Вскоре "Георг Отс" отправится — вместе с пятью другими вашими постановками — на Сааремские дни оперы в Эстонию, после чего, как сообщалось, запланированы показы спектакля в других странах, в том числе в России. Гастрольный график уже известен?
— Мировая премьера спектакля "Мистер Георг Отс" состоится 24 июля на о. Сааремаа в Эстонии, затем в сентябре будет его московская премьера — наша первая премьера грядущего сезона. После этого спектакль отправится в гастрольное турне по городам России, также мы планируем показать его в Финляндии. И обязательно "Георг Отс" вернется в Эстонию. Мы работаем сейчас над гастрольным графиком, предложений очень много.
Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, недавно провел совещание по празднованию столетия Георга Отса в России и представлению нашего спектакля в разных регионах нашей страны.
— Вы стали художественным руководителем международного музыкального фестиваля "Биргитта", который проходит ежегодно в августовские дни в Таллине. Какие планы в этой связи? Выбор эстонского культурного руководства пал на вас, потому что вы были другом основателя "Биргитты" народного артиста СССР Эри Класа?
— С Эстонией и меня, и "Геликон" связывают очень долгие годы сотрудничества и дружбы. Геликоновцы неоднократно принимали участие в фестивале "Биргитта", а в 2014 году в рамках традиционных Дней оперы на Сааремаа с огромным успехом прошел гала-концерт, посвященный 75-летию Эри Класа. В разные годы я ставил много спектаклей в Эстонии, в том числе и на сцене Национальной оперы "Эстония". Эстонское правительство наградило меня государственной премией, а за постановку оперы "Валленберг" Эркки-Свен Тююра президент Эстонии вручил мне орден Креста земли Марии IV степени. Эстония для меня является страной, где много моих друзей, много музыкантов, и, кстати, в Эстонии нет ни одного оперного певца, с которым бы я не работал!
Естественно, когда я получил приглашение стать художественным руководителем музыкального фестиваля "Биргитта", сразу же согласился. Это потрясающий фестиваль, который был создан моим другом выдающимся дирижером Эри Класом! С самого начала своего существования, благодаря невероятной личности своего основателя и руководителя, фестиваль активно развивался. Я вступаю в должность его художественного руководителя в 2020 году. Но уже сейчас мы работаем над программой 2020–2022 годов.
Эри Клас был большим другом России. Он представлял эстонской публике самые интересные спектакли оперных и балетных театров нашей страны. Одной из своих задач я ставлю продолжение этой миссии.
Сейчас мы работаем над программой, в которой хотели бы представить Красноярский театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского с двумя спектаклями в постановке моих друзей и коллег: это русская опера "Евгений Онегин" в постановке эстонского режиссера Неэме Кунингаса и "Аида" в постановке латышского маэстро Андрейса Жагарса, ушедшего от нас в этом году. Надеюсь, что при поддержке региональных властей Красноярска нам удастся это сделать.
Также в рамках фестиваля планируется показ балетного спектакля с участием знаменитого танцора Ивана Васильева и выступление уникальной итальянской балетной труппы NoGravity. Сам же я поставлю "Сестру Анжелику" Дж. Пуччини с участием звезды мировой оперы Алексии Вулгариду, эстонских и российских оперных звезд. И, конечно, мы сделаем гала-концерт, посвященный Эри Класу.
В любом оперном доме мира вы всегда найдете выходцев из России
— Давайте вернемся к России. Если расположить страны по условному оперному рейтингу, то на какое место вы бы поставили нашу страну?
— Для меня Россия всегда будет на первом месте! Тут находится мое сердце — "Геликон", и он у меня всегда впереди.
Что касается других стран, практически в любой точке мира и в любом оперном доме вы всегда найдете россиян или выходцев из России, и занимать они будут ведущие места. Наши певцы триумфально поют и на самых знаменитых сценах мира, и во множестве театров рангом скромнее, я уж не говорю про оперных дирижеров. Ну и, конечно, любому, кто следит за состоянием дел в мировой опере, очевидно, что вклад режиссеров из России в развитие оперного искусства огромен.
— А как вы оцениваете положение с музыкальными театрами в российской провинции? Если на "четыре с минусом", то что следовало бы сделать для выправления дел?
— Я оптимист до такой степени, что мне часто ставят это в вину. Состояние дел в "российской провинции" куда лучше, чем может показаться издалека. Помимо столичных и главных театров России, таких как Большой, Мариинский, в России действует еще много музыкальных театров — в Новосибирске, Перми, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде… Во многих из них в регионах работают мои ученики и друзья. И я не понаслышке знаю, что опера живет и развивается практически по всей территории Российской Федерации — от Владивостока до Калининграда.
Но все-таки очень важно, чтобы власти российских городов любили оперное искусство и понимали, что оно — необходимо, что это самое высокое искусство в мире, и наличие оперного театра в регионе или городе — это огромная привилегия. А это, в свою очередь, означает, что надо опекать местный театр и стараться сделать жизнь артистов, которые там работают, лучше. Надо стремиться к тому, чтобы региональные театры были более конкурентоспособными, чтобы артисты получали достойную зарплату, чтобы власти максимально открылись театру. Для сравнения: в "небольшой" — по сравнению, конечно, с нами — Германии 83 государственных оперных театра!
Быть певцом красоты или обличать несовершенство мира?
— Что, на ваш взгляд, следовало бы закрепить в законе о культуре, который сейчас обсуждается? Приветствуете ли введение элементов цензуры?
— Странно, что вообще возникает этот вопрос о цензуре: ее не может быть вообще! О какой цензуре идет речь, когда мы говорим о творчестве!
Что касается закона о культуре — он еще не существует в окончательном варианте, многое обсуждается. Со своей стороны могу сказать одно: в любом законе мне хотелось бы видеть защиту для культуры, а не средство управления творческим процессом.
— За три десятилетия режиссерской деятельности вас не утомило еще столь плотное общение с "самым высоким", как вы выразились, искусством в мире, с такой элитарной материей?
— А кто сказал, что опера — элитарное искусство? "Самое высокое" не значит элитарное. Там много чего есть! В операх Россини и Верди, например, можно услышать элементы рэп- и поп-музыки. А где начинается "Травиата"? В борделе! Ну а где происходит действие "Риголетто" и что там происходит? Тоже все весьма своеобразно...
Почти все великие творцы оперной музыки были с юмором, к тому же часто готовы были идти на риск. Прекрасный пример — Верди. В какой-то момент он отрицает все, что создал. И создает оперу "Фальстаф", где звучат необычные восьмиголосные ансамбли и так далее, то есть производит революцию в опере, подобно тому, как революцию в театре намного позднее сделал Станиславский.
— И вы тоже пришли в 1990 году в Дом культуры медика со своими единомышленниками делать "культурную революцию"? Раз грядет юбилей "Геликона", расскажите, как тогда пробивали "стены".
— Вспомню, как удалось в начале 90-х годов пробить финансирование в столичной мэрии и получить статус московского театра. Оказывается, в финансовом департаменте мэрии начальница последнего Анна Никитична Фетисова оказалась большой любительницей оперы. А ведь поначалу в приемную к ней не пускали. И тут я говорю, что я ее сын. И вдруг — пустили в кабинет! Вхожу и сразу говорю, что нужно финансирование, притом уже сегодня подпись нужна. А Фетисова говорит, что ее любимая опера — "Паяцы". Мы же как раз по странному совпадению эту оперу поставили. И тут мы начали с ней петь отрывки из нее… В итоге я вышел от нее с подписями на документах, а мне потом не поверили, что такое было возможно. Анна Никитична еще много лет приходила на наши спектакли…
Позднее почти столь же чудесным образом заполучил для столичной мэрии рекомендательное письмо творческого союза. В театральном союзе отказали. И тогда я пришел в Союз композиторов к Тихону Хренникову, и тот подписал рекомендацию.
— Без подношений обходилось?
— Есть огромное количество людей, которым бы я с удовольствием сделал подношение за тот бесценный вклад и помощь в создание и развитие нашего театра. Но ни разу этого не случилось. Зато я влюблял всех в "Геликон-оперу", в наших артистов, музыкантов, в наши спектакли! И тогда нам начинали помогать. Наши подношения — это наши творчество и успех.
— А ведь в те же 90-е вас стали все чаще приглашать ставить за рубежом, но вы каждый раз возвращались.
— Больше 80 спектаклей в разных странах поставил, дважды было искушение остаться. Однажды, это было в Канаде, когда умер интендант Канадской оперы Ричард Брэдшоу. И вот тогда, когда я там ставил спектакль, Попечительский совет театра единогласно проголосовал за меня, чтобы я на его место заступил. А зарплата там была в месяц примерно такая, как за три года здесь! Но я не остался.
Потом в Королевскую оперу Стокгольма приглашали. И я опять отказался, тем более что здесь уже строился "Геликон", который теперь я считаю лучшим оперным театром мира.
В своей судьбе я благодарен Сергею Семеновичу Собянину, мэру Москвы, который решил не только судьбу театра, но и мою личную судьбу. И сейчас я самый счастливый человек — я работаю в моем любимом театре, с лучшими артистами, в самом красивом здании, которое было построено московским правительством.
Но я с удовольствием продолжаю ставить спектакли за рубежом. В наступающем сезоне мои постановки можно будет увидеть на сценах Национальной оперы Токио (Япония), Государственного театра Нюрнберга (Германия), Национальной оперы Бордо (Франция) и в Эстонии на фестивале "Биргитта".
— А вы хотели бы, чтобы в каком-то недалеком будущем в России объявили Год оперы?
— Каждый год для меня — это Год оперы, поэтому, когда его объявят, просто официально зарегистрируют мое постоянное состояние. 99 процентов моей жизни занимает опера. Я и мои коллеги прикладываем огромные усилия для того, чтобы опера стала ближе к людям, чтобы как можно больше людей узнали и полюбили ее.
Как говорил один из моих великих учителей — Борис Александрович Покровский: "Будь я монархом или президентом, я запретил бы все, кроме оперы, на три дня. Через три дня нация проснется освеженной, умной, мудрой, богатой, сытой, веселой... Я в это верю".
И я тоже в это верю.
Беседовал Евгений Верлин