Дмитрий Бертман: я всех влюблял в "Геликон-оперу"!

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман в преддверии масштабных зарубежных гастролей практически перестал общаться с прессой: масса дел, да и репетиционное напряжение накопилось, объясняли в пресс-службе театра. Тем не менее для корреспондента ТАСС мэтр сделал исключение. — Чуть больше месяца осталось до открытия юбилейного, 30-го, сезона в "Геликон-опере". С какими чувствами подходите к этому рубежу и какие планы на новый сезон? — С одной стороны, ничего нового — все те же любовь, восхищение, чувство близости с теми, кто населяет наш дом "Геликон". С другой стороны, 30 лет — это довольно нежный возраст, и до возмужания, а уж тем более до "обронзовения" нам пока еще далеко. Надеюсь, что и всегда будет далеко. Мы молодой театр и хотим оставаться такими всегда. А поскольку это так, планы на сезон у нас грандиозные: "Травиата" и "Набукко" Дж. Верди, музыкальный спектакль "Мистер Георг Отс", "Снежная королева. Глобальное потепление" А. Покидченко, "Золушка" Л. Вайнштейна, "Туда и обратно" П. Хиндемита — это только премьеры. В ноябре нам предстоят гастроли в Италии, где в городе Бари в театре Петруцелли мы представим спектакль "Евгений Онегин", в Риге в сентябре сыграем нашу легендарную "Летучую мышь", а в октябре в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Германии выступим с гала-концертом "С любовью из Москвы" в Дюссельдорфе и Дуйсбурге.

Я уверен, что скучно не будет на протяжении всего сезона. В этом, как мне кажется, не сомневается и наш зритель. — А сколько примерно зрителей приходят на ваши спектакли ежегодно? — В прошлом сезоне театр посетили более ста тысяч человек, на каждом спектакле у нас аншлаг. И за это мы благодарны нашей верной публике. — Вы закончили работать над постановкой "Мистер Георг Отс", приуроченной к 100-летию великого эстонского и советского певца. В минувшее воскресенье состоялся прогон спектакля. Какие задачи вы ставили, берясь за этот проект? И все ли они решены? — Прежде всего, скажу, что Георг Отс — оперный певец, который влюбил в себя огромную страну, певец, голос которого звучал в каждом доме, даже там, где люди не ходили в оперу и не любили ее. Это человек магического обаяния, а его роль в фильме "Мистер Икс" стала легендой, это был один из самых популярных фильмов во все времена.

"Мистер Георг Отс" — совместная постановка с ведущей эстонской концертной организацией Eesti Kontsert, в ней участвуют и российские, и эстонские исполнители. Приступая к работе над спектаклем, мы поставили себе сложную задачу: показать образ главного героя без исполнения его роли артистом

Описание Георг Отс (справа) в опере "Кола Брюньон", 1972 год © Александр Коньков/ТАСС

Спектакль о вынужденном одиночестве гения — То есть на сцене Отса не будет? — Нет, он присутствует, но — незримо, потому что для нас главный герой — это время и обстоятельства, в которых жил и творил Георг Отс. В спектакле будет звучать музыка, которая его окружала, будут присутствовать герои, которые жили и творили рядом с ним. Мы хотели показать, как Георгу Отсу удалось, оставаясь чужим среди своих, стать героем эпохи и покорить сердца миллионов. Это спектакль о вынужденном одиночестве гения. Международная команда постановщиков, в которую вошли и наши геликоновские звезды, и их эстонские коллеги, создавала этот спектакль с огромной любовью!

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— Вскоре "Георг Отс" отправится — вместе с пятью другими вашими постановками — на Сааремские дни оперы в Эстонию, после чего, как сообщалось, запланированы показы спектакля в других странах, в том числе в России. Гастрольный график уже известен? — Мировая премьера спектакля "Мистер Георг Отс" состоится 24 июля на о. Сааремаа в Эстонии, затем в сентябре будет его московская премьера — наша первая премьера грядущего сезона. После этого спектакль отправится в гастрольное турне по городам России, также мы планируем показать его в Финляндии. И обязательно "Георг Отс" вернется в Эстонию. Мы работаем сейчас над гастрольным графиком, предложений очень много. Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, недавно провел совещание по празднованию столетия Георга Отса в России и представлению нашего спектакля в разных регионах нашей страны. — Вы стали художественным руководителем международного музыкального фестиваля "Биргитта", который проходит ежегодно в августовские дни в Таллине. Какие планы в этой связи? Выбор эстонского культурного руководства пал на вас, потому что вы были другом основателя "Биргитты" народного артиста СССР Эри Класа? — С Эстонией и меня, и "Геликон" связывают очень долгие годы сотрудничества и дружбы. Геликоновцы неоднократно принимали участие в фестивале "Биргитта", а в 2014 году в рамках традиционных Дней оперы на Сааремаа с огромным успехом прошел гала-концерт, посвященный 75-летию Эри Класа. В разные годы я ставил много спектаклей в Эстонии, в том числе и на сцене Национальной оперы "Эстония". Эстонское правительство наградило меня государственной премией, а за постановку оперы "Валленберг" Эркки-Свен Тююра президент Эстонии вручил мне орден Креста земли Марии IV степени. Эстония для меня является страной, где много моих друзей, много музыкантов, и, кстати, в Эстонии нет ни одного оперного певца, с которым бы я не работал!

Описание Народный артист СССР, главный дирижер Государственного академического театра "Эстония" и Королевской оперы в Стокгольме Эри Клас во время концерта, посвященного его 50-летию, 12 июня 1989 года © Т. Волмер/ТАСС

Естественно, когда я получил приглашение стать художественным руководителем музыкального фестиваля "Биргитта", сразу же согласился. Это потрясающий фестиваль, который был создан моим другом выдающимся дирижером Эри Класом! С самого начала своего существования, благодаря невероятной личности своего основателя и руководителя, фестиваль активно развивался. Я вступаю в должность его художественного руководителя в 2020 году. Но уже сейчас мы работаем над программой 2020–2022 годов.

"Биргитта" — это главный музыкально-театральный фестиваль Эстонии, который проводится в изумительно красивом месте — на исторических развалинах старинного монастыря Святой Биргитты близ побережья Балтийского моря. Сюда приезжают любители музыки со всего мира, поэтому моя задача — привлекать на этот фестиваль лучшие коллективы, лучших исполнителей классической музыки, работающих на стыке классической музыки и других видов искусства, так, как это было у Эри Класа

Эри Клас был большим другом России. Он представлял эстонской публике самые интересные спектакли оперных и балетных театров нашей страны. Одной из своих задач я ставлю продолжение этой миссии. Сейчас мы работаем над программой, в которой хотели бы представить Красноярский театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского с двумя спектаклями в постановке моих друзей и коллег: это русская опера "Евгений Онегин" в постановке эстонского режиссера Неэме Кунингаса и "Аида" в постановке латышского маэстро Андрейса Жагарса, ушедшего от нас в этом году. Надеюсь, что при поддержке региональных властей Красноярска нам удастся это сделать. Также в рамках фестиваля планируется показ балетного спектакля с участием знаменитого танцора Ивана Васильева и выступление уникальной итальянской балетной труппы NoGravity. Сам же я поставлю "Сестру Анжелику" Дж. Пуччини с участием звезды мировой оперы Алексии Вулгариду, эстонских и российских оперных звезд. И, конечно, мы сделаем гала-концерт, посвященный Эри Класу.

Описание Алексия Вулгариду в роли Лиды во время репетиции оперы "Битва при Леньяно", Германия, октябрь 2013 года © EPA/Maja Hitij

В любом оперном доме мира вы всегда найдете выходцев из России — Давайте вернемся к России. Если расположить страны по условному оперному рейтингу, то на какое место вы бы поставили нашу страну? — Для меня Россия всегда будет на первом месте! Тут находится мое сердце — "Геликон", и он у меня всегда впереди. Что касается других стран, практически в любой точке мира и в любом оперном доме вы всегда найдете россиян или выходцев из России, и занимать они будут ведущие места. Наши певцы триумфально поют и на самых знаменитых сценах мира, и во множестве театров рангом скромнее, я уж не говорю про оперных дирижеров. Ну и, конечно, любому, кто следит за состоянием дел в мировой опере, очевидно, что вклад режиссеров из России в развитие оперного искусства огромен.

И вообще, опера в России сейчас на взлете, на оперные спектакли у нас идет молодежь, в то время как в той же Италии, например, молодой публики в опере почти не увидишь

— А как вы оцениваете положение с музыкальными театрами в российской провинции? Если на "четыре с минусом", то что следовало бы сделать для выправления дел?

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— Я оптимист до такой степени, что мне часто ставят это в вину. Состояние дел в "российской провинции" куда лучше, чем может показаться издалека. Помимо столичных и главных театров России, таких как Большой, Мариинский, в России действует еще много музыкальных театров — в Новосибирске, Перми, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде… Во многих из них в регионах работают мои ученики и друзья. И я не понаслышке знаю, что опера живет и развивается практически по всей территории Российской Федерации — от Владивостока до Калининграда. Но все-таки очень важно, чтобы власти российских городов любили оперное искусство и понимали, что оно — необходимо, что это самое высокое искусство в мире, и наличие оперного театра в регионе или городе — это огромная привилегия. А это, в свою очередь, означает, что надо опекать местный театр и стараться сделать жизнь артистов, которые там работают, лучше. Надо стремиться к тому, чтобы региональные театры были более конкурентоспособными, чтобы артисты получали достойную зарплату, чтобы власти максимально открылись театру. Для сравнения: в "небольшой" — по сравнению, конечно, с нами — Германии 83 государственных оперных театра! Быть певцом красоты или обличать несовершенство мира? — Что, на ваш взгляд, следовало бы закрепить в законе о культуре, который сейчас обсуждается? Приветствуете ли введение элементов цензуры? — Странно, что вообще возникает этот вопрос о цензуре: ее не может быть вообще! О какой цензуре идет речь, когда мы говорим о творчестве!

Свобода творца, однако, не отменяет, по моему глубокому убеждению, его огромной социальной ответственности, особенно там, где мы непосредственно имеем дело с публикой, то есть в театре и в кино. Но тут уже каждый выбирает сам: быть ли певцом красоты, слугой гармонии, добрым учителем или обличать несовершенство мира, зачастую превознося тем самым это несовершенство выше всего остального

Что касается закона о культуре — он еще не существует в окончательном варианте, многое обсуждается. Со своей стороны могу сказать одно: в любом законе мне хотелось бы видеть защиту для культуры, а не средство управления творческим процессом.

— За три десятилетия режиссерской деятельности вас не утомило еще столь плотное общение с "самым высоким", как вы выразились, искусством в мире, с такой элитарной материей? — А кто сказал, что опера — элитарное искусство? "Самое высокое" не значит элитарное. Там много чего есть! В операх Россини и Верди, например, можно услышать элементы рэп- и поп-музыки. А где начинается "Травиата"? В борделе! Ну а где происходит действие "Риголетто" и что там происходит? Тоже все весьма своеобразно... Почти все великие творцы оперной музыки были с юмором, к тому же часто готовы были идти на риск. Прекрасный пример — Верди. В какой-то момент он отрицает все, что создал. И создает оперу "Фальстаф", где звучат необычные восьмиголосные ансамбли и так далее, то есть производит революцию в опере, подобно тому, как революцию в театре намного позднее сделал Станиславский. — И вы тоже пришли в 1990 году в Дом культуры медика со своими единомышленниками делать "культурную революцию"? Раз грядет юбилей "Геликона", расскажите, как тогда пробивали "стены". — Вспомню, как удалось в начале 90-х годов пробить финансирование в столичной мэрии и получить статус московского театра. Оказывается, в финансовом департаменте мэрии начальница последнего Анна Никитична Фетисова оказалась большой любительницей оперы. А ведь поначалу в приемную к ней не пускали. И тут я говорю, что я ее сын. И вдруг — пустили в кабинет! Вхожу и сразу говорю, что нужно финансирование, притом уже сегодня подпись нужна. А Фетисова говорит, что ее любимая опера — "Паяцы". Мы же как раз по странному совпадению эту оперу поставили. И тут мы начали с ней петь отрывки из нее… В итоге я вышел от нее с подписями на документах, а мне потом не поверили, что такое было возможно. Анна Никитична еще много лет приходила на наши спектакли…

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Позднее почти столь же чудесным образом заполучил для столичной мэрии рекомендательное письмо творческого союза. В театральном союзе отказали. И тогда я пришел в Союз композиторов к Тихону Хренникову, и тот подписал рекомендацию. — Без подношений обходилось? — Есть огромное количество людей, которым бы я с удовольствием сделал подношение за тот бесценный вклад и помощь в создание и развитие нашего театра. Но ни разу этого не случилось. Зато я влюблял всех в "Геликон-оперу", в наших артистов, музыкантов, в наши спектакли! И тогда нам начинали помогать. Наши подношения — это наши творчество и успех. — А ведь в те же 90-е вас стали все чаще приглашать ставить за рубежом, но вы каждый раз возвращались. — Больше 80 спектаклей в разных странах поставил, дважды было искушение остаться. Однажды, это было в Канаде, когда умер интендант Канадской оперы Ричард Брэдшоу. И вот тогда, когда я там ставил спектакль, Попечительский совет театра единогласно проголосовал за меня, чтобы я на его место заступил. А зарплата там была в месяц примерно такая, как за три года здесь! Но я не остался. Потом в Королевскую оперу Стокгольма приглашали. И я опять отказался, тем более что здесь уже строился "Геликон", который теперь я считаю лучшим оперным театром мира. В своей судьбе я благодарен Сергею Семеновичу Собянину, мэру Москвы, который решил не только судьбу театра, но и мою личную судьбу. И сейчас я самый счастливый человек — я работаю в моем любимом театре, с лучшими артистами, в самом красивом здании, которое было построено московским правительством.

Описание На открытии исторической сцены Московского музыкального театра "Геликон-опера", ноябрь 2015 года © Михаил Джапаридзе/ТАСС