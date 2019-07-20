Группа Metallica выступит в "Лужниках"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired. Об этом сообщила пресс-служба организатора гастролей, компании SAV Entertainment.

"Несмотря на почти 40-летнюю историю, Metallica остается группой, которая продолжает каждым концертом удивлять своих поклонников, армия которых с годами пополняется все новыми поколениями любителей тяжелой музыки, - подчеркнули промоутеры. - 21 июля вы сможете убедиться в этом сами на шоу WorldWired Tour в "Лужниках".

Желающих убедиться, что рокеры все еще в форме, немало: согласно информации на сайте площадки, не распроданными остаются считанные билеты. Специальными гостями концерта станут шведская хард-рок-группа Ghost и один из любимых коллективов основателя Metallica Ларса Ульриха - Bokassa из Норвегии.

Metallica уже второй год ездит с программой WorldWired. Европейская часть турне началась в мае в Лиссабоне.

В прошлый раз музыканты выступали в Москве в августе 2015 года. Нынешний приезд станет их шестым визитом в Россию, первый состоялся в 1991 году.

Metallica основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом и является одной из самых влиятельных метал-групп мира. На сегодняшний день коллектив выпустил 10 студийных пластинок, которые были проданы в общей сложности тиражом более 125 млн экземпляров.