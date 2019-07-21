Фильм "Король лев" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King) возглавил российский кинопрокат, собрав 1 млрд 58,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 июля.

Не царское дело: как "Король Лев" пал жертвой высоких технологий

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Фильм в приключенческом жанре режиссера Джона Фавро стал ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина полностью снята с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Роли персонажей озвучили Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген, Билли Айкнер и другие артисты. Фильм вышел на экраны 18 июля 2019 года.

На второй строчке оказался фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) режиссера Джона Уоттса. За минувшие выходные сборы по нему составили 73,1 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает фильм "Анна" (Anna), собравший в российском прокате по итогам выходных 36,5 млн рублей. Режиссером боевика стал Люк Бессон.