Теодор Курентзис написал официальное заявление об уходе из Пермского театра оперы и балета

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/ Дирижер Теодор Курентзис написал заявление об уходе с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе театра.

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"Последний рабочий день Теодора Курентзиса на посту художественного руководителя театра - 20 августа", - сказали в пресс-службе.

О решении Курентзиса оставить пост худрука театра стало известно 21 июня. При этом он намерен сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna, часть коллектива останется в Перми и продолжит работу в новом сезоне. Курентзис останется худруком Международного Дягилевского фестиваля, проходящего ежегодно в Перми, а также будет приезжать работать над премьерными постановками и давать симфонические концерты.

Свой уход с поста Курентзис связал с непониманием своей деятельности со стороны властей региона. Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции 25 июня, он хотел бы, чтобы Курентзис больше присутствовал в Перми, при этом власти региона решали возникающие претензии со стороны Курентзиса по репетиционной базе, по новым постановкам и репертуару и были готовы к дальнейшим шагам, однако это не повлияло на решение дирижера.

После ухода Курентзиса Пермский театр оперы и балета перейдет на новую - директорскую - модель управления, согласно которой генеральный директор будет не только руководить хозяйственной деятельностью, но и заниматься определением художественной стратегии театра совместно с членами художественной коллегии, куда входят руководители творческих коллективов театра.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Оркестр и хор MusicAeterna известен как один из самых передовых российских коллективов.