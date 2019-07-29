Фестиваль "Хрустальный источникъ". Что поразило Пьера Ришара в Ессентуках

С погодой повезло. Накануне открытия второго кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ" лил дождь, но на следующий день вышло солнце. Так что почти 20 тысяч зрителей смогли увидеть торжественную церемонию, которая проходила на открытой площадке в самом центре города. Почетный гость фестиваля Пьер Ришар занимает место в первом ряду. "Какие в России выразительные лица", — тихо говорит он, глядя на экран. На экране возникают лица режиссеров и актеров, которые когда-то закончили ВГИК: Сергея Бондарчука и Николая Рыбникова, Станислава Говорухина и Людмилы Гурченко, Леонида Гайдая... Это — дань 100-летию института. Фотографии сменяют друг друга, а на сцену выходит народная артистка Грузии и России Тамара Гвердцители, которая поет: "Я обязательно к тебе вернусь". И вновь Ришар говорит своему переводчику: "Какая потрясающая певица эта Тамара, какой замечательный у нее голос..."

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Французский артист пока не знает, сколько эмоций ему, изъездившему Россию, казалось, вдоль и поперек, принесет этот вечер в Ессентуках. Ведущие объявляют: "В этом году благотворительный фонд "Мечтай со мной" решил помочь одному человеку. Это пенсионерка Людмила Шаклеина. Она неизлечимо больна". "Меня зовут Людмила, мне 76 лет, у меня есть мечта, — зачитывают со сцены ее письмо. — Я хочу оказаться на церемонии открытия кинофестиваля "Хрустальный источникъ", познакомиться лично с Эвклидом Кюрдзидисом (президент фестиваля) и с актерами, которые будут участвовать в открытии". Ведущие вечера — Лариса Гузеева, Лариса Удовиченко, Павел Трубинер, Андрей Соколов и, конечно, Эвклид Кюрдзидис сбегают в зал, чтобы познакомиться с Людмилой Сергеевной. Она выходит к ним, опираясь на палочку, ей помогает дочь. Женщина (видно, что она очень готовилась к этой встрече) смущенно улыбается и фотографируется с артистами. На память. “Как хорошо, когда вот так сбываются мечты", — говорит Пьер Ришар, кажется, готовый расплакаться вместе со всем залом. Он любит повторять, что русские могут смеяться и плакать практически в одну и ту же минуту. Теперь на сцену зовут его самого, и он лихо отплясывает (да-да, именно так) вместе с актрисой Екатериной Шпицей под французскую песню "Je veux". Плюс к овациям 84-летний Ришар получает спецприз — именную плиту на новой Площади звезд и куртку на меху, которую он тут же надевает.

Описание Пьер Ришар © Елена Афонина/ТАСС

Выясняется, что Екатерина Шпица прекрасно говорит по-французски, она ездит вместе с Пьером Ришаром по лермонтовским местам — в Пятигорск, на гору Машук ("Какие здесь просторы!" — восторгается актер), и даже стоит вместе с ним и желающими оздоровиться курортниками в очереди за минеральной водой ("В жизни не пил столько воды", — поражается Пьер). Ришар приехал в Ессентуки лишь на сутки. Он приглашает гостей фестиваля на премьеру своего нового спектакля в Париже, говорит, что хотел бы сняться в российском фильме вместе с Эвклидом Кюрдзидисом, и обещает обязательно вернуться на третий по счету "Хрустальный Источникъ" — теперь уж, наверное, на весь срок. Кино и нецензурная лексика Посмотреть фильмы Пьеру Ришару в Ессентуках не удалось — слишком краток был его визит. В этом смысле обычным зрителям повезло больше. Они увидели и совсем новые российские фильмы, и советскую классику. И на каждом показе было не протолкнуться. Ирина Муравьева рассказывала о "Карнавале", Светлана Немоляева— о "Служебном романе", а Алла Демидова провела встречу со зрителями. Позже, на закрытии фестиваля, актриса получит почетный приз "За высокое служение искусству". Она признается, что впервые приехала в Ессентуки и "в жизни столько автографов не давала".

Описание Алла Демидова © Елена Афонина/ТАСС

Главный приз фестиваля получил пронзительный фильм Светланы Проскуриной "Воскресенье". Эта лента также завоевала награду за лучшую женскую роль (ее исполнила Вера Алентова). Картина представляла Россию в конкурсе 41-го Московского международного кинофестиваля, правда, тогда она была показана в авторской версии, с нецензурной лексикой. По сюжету чиновник из провинциального российского города получает записку: "Скоро умрешь". В российский прокат фильм выйдет 12 сентября. И, согласно российскому законодательству, выйдет он с купюрами. Режиссера они расстраивают. "На фестивале показали прокатную версию, что существенно искажает энергию фильма и глубоко огорчает меня, так как использование нецензурной лексики абсолютно художественно мотивировано", — говорит Светлана Проскурина.

Описание Режиссер Светлана Проскурина и композитор Евгений Дога © Елена Афонина/ТАСС

И вновь Ришар И хотя фестиваль проходил на курорте, гости вовсе не бегали по процедурам и не принимали грязевые ванны, а проводили время в кино. "На фестивале организовали "Кинокампус" под руководством создателя "Битвы за Севастополь" Сергея Мокрицкого, — говорит актриса Анна Ардова. — Молодые режиссеры снимали и монтировали короткометражки, которые показали на закрытии фестиваля. Просто прекрасная идея!"

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказывает, что посмотрела в Ессентуках множество фильмов. По ее словам, "и зал, и люди какие-то нереальные". "У меня ощущение, что я в десятом классе и пришла смотреть какой-то иностранный шедевр, — поясняет она. — Все сидят, затаив дыхание. Муха не пролетит. Звенящая тишина. И так приятно, что из зрителей не делают идиотов. Так надоело, когда до зрителей снисходят. А здесь все наоборот. И те гости, которые приехали на фестиваль, они тоже относятся к публике с большим уважением. Ощущение, что мы все родом отсюда, что мы все южане". Президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис (он родом из Ессентуков) не скрывает, что хотел не только привезти лучшее кино, но и привлечь внимание коллег к Кавминводам. Он говорит: "Мне обидно за наши города-курорты, которые были очень популярны в советские годы. Сейчас они почти забыты". И рассказывает, что если на первый фестиваль уговаривал своих друзей и коллег приехать, некоторые не понимали: "А где эти Ессентуки находятся?" Но теперь говорят: "Да какой там Баден-Баден, какой там Рим, нет, мы поедем в наши Кавминводы".

Описание Певица Тамара Гвердцители и президент фестиваля "Хрустальный источникъ" актер Эвклид Кюрдзидис © Елена Афонина/ТАСС