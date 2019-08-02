Умерла певица Александра Стрельченко

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пятницу в театре "Русская песня".

"На 82-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР (1984) Александра Ильинична Стрельченко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Русской песни".

Коллеги отметили, что "теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил". "Коллектив театра "Русская песня" выражает искренние соболезнования родным и близким", - добавили в театре.

Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года. Голос певицы звучит в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта", а также в симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная". На фирме "Мелодия" записано четыре сольных пластинки певицы, а также ряд аудиокассет, включающих русские народные песни и песни советских композиторов.