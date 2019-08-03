Дженнифер Лопес выступит в Москве в честь своего 50-летия

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье даст концерт на московском стадионе "ВТБ-Арена" в рамках турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") в честь своего 50-летия. Это будет первый за семь лет приезд артистки в российскую столицу, сообщила пресс-служба организатора гастролей - компании T.C.I.

Певица отметила круглую дату 24 июля.

"Первый и пока что единственный раз дива давала сольные концерты в России в 2012 году - два аншлага в Москве в рамках мирового турне в поддержку альбома "Love?". Спустя семь долгих лет певица вновь возвращается с единственным шоу, чтобы отметить свой юбилей вместе с вами. Кто знает, когда еще Лопес почтит своим визитом Россию?" - заметили организаторы.

Для "вечеринки" на многотысячном стадионе Лопес приготовила "множество сюрпризов: целый вечер хитов времен Jenny from the Block, невероятная хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур", отметили в T.C.I.

Поклонники в Санкт-Петербурге увидят шоу 11 августа.

Дженнифер Лопес - актриса, танцовщица, певица. На музыкальной сцене дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. Всего на счету американки с пуэрториканскими корнями - восемь студийных пластинок, проданных тиражом более 40 млн экземпляров.