Продюсеры поддержали идею снять фильм про экипаж Airbus A321

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Российские продюсеры считают правильной идею снять художественный фильм про экипаж самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом журналистам сказали в пятницу продюсеры перед открытием седьмого Российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сказал ТАСС, что ведомство уже оказывает поддержку производителям трех фильмов о летчиках. Он также вспомнил фильм "Экипаж" 2016 года Николая Лебедева, добавив, что "они (пилоты самолета Airbus A321 - прим. ТАСС) ничем не уступают киношным героям Владимира Машкова и Данилы Козловского".

"То, что ребята сейчас сделали, это потрясающе, - сказал продюсер фильма "Экипаж" Леонид Верещагин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию, связанную с действиями экипажа самолета Airbus A321. - Хороших людей надо поддерживать, они достойны кинокартины, дай бог, чтобы кинематографисты сделали про них фильм".

"Кто-то будет думать наверняка об этом, важно придумать человеческую историю, не шаблонную, - продолжил продюсер. - Но по заказу такое не рождается. Убежден, что эта история взволновала многих и многие в эту сторону будут думать". Верещагин добавил, что очень рад тому, что три года назад им удалось сделать фильм "Экипаж", который прославляет российских летчиков. "В этой картине почти все совпало с тем, что случилось с экипажем Airbus A321", - сказал продюсер.

"Может быть это и надо снять фильм про этих ребят, они, конечно, достойны, - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. - Если поступят заявки, связанные с этой темой, мы, безусловно, их рассмотрим". Он напомнил, что с 2 сентября Фонд кино объявит конкурсы на создание детского и анимационного кино, а также будет принимать заявки от кинокомпаний, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Предполагается, что очная защита проектов пройдет в ноябре 2019 года.

"Был фильм "Экипаж", он почти про то же, - сказал журналистам председатель жюри конкурса на фестивале "Короче", продюсер Игорь Толстунов, отвечая на вопрос ТАСС. - Если у кого-то вдруг появится новый оригинальный сценарий, думаю, что его снимут. Вряд ли кто-то будет возражать против создания фильмов про героев".

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.