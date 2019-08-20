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Пермский театр оперы и балета перейдет на новую модель управления после ухода Курентзиса

Роль художественного руководителя на себя возьмет директор театра

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета перейдет на новую модель управления после ухода с поста его художественного руководителя, дирижера Теодора Курентзиса. 20 августа он работает в театре последний день. Заниматься определением художественной стратегии театра будет гендиректор совместно с членами художественной коллегии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе театра.

Курентзис ранее принял решение с 20 августа оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона. В дальнейшем он намерен сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna.

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"20 августа - последний рабочий день Теодора Курентзиса на посту художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Нового художественного руководителя в Пермской опере не будет: театр переходит на новую модель управления - с директором во главе", - говорится в сообщении. Отмечается, что гендиректор будет не только руководить хозяйственной деятельностью, но и заниматься определением художественной стратегии театра совместно с членами художественной коллегии, куда входят руководители творческих коллективов театра.

При этом в театре отметили большой вклад Курентзиса в развитие Пермской оперы.

"Маэстро возглавил театр в 2011 году. С его приходом в Пермском оперном началась новая эпоха. Да и саму Пермь прозвали "российским Зальцбургом". Театр стал центром притяжения выдающихся режиссеров, хореографов, художников, артистов, а также зрителей со всего мира. Пермские спектакли стали формировать современную театральную повестку, конкурируя с проектами столичных и зарубежных театров, нередко превосходя их по качеству исполнения и подходу к материалу", - говорится в сообщении.

Краевое Минкультуры ранее сообщало, что Курентзис останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми, проходящего ежегодно, а также будет приезжать работать над премьерными постановками и давать симфонические концерты.

Теодор Курентзис - дирижер, с 2011 года - художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, одного из старейших музыкальных театров России, созданного в 1870 году. С 2012 года Курентзис - художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля. Основатель и художественный руководитель оркестра MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna, известных как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве. Курентзис неоднократно становился обладателем национальной театральной премии "Золотая маска".

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