Игорь Бутман выступил на открытии фестиваля "Спасская башня" в Москве

"Репертуар фестиваля - самый разнообразный. Участники намерены на Красной площади показать, что им по силам любой формат, любой жанр и стиль музыки от тяжелого рока до классических произведений", - сказал журналистам перед открытием руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

Тема смотра обозначена как "Соло с оркестром". "Этот фестиваль отличается по тематическому замыслу, мы хотим показать оркестры, военные прежде всего, с солирующими исполнителями. Программа организована так, что зритель сможет найти произведение на любой вкус. Прозвучит и бардовская песня, поскольку в этом году юбилей со дня рождения Булата Окуджавы", - отметил комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Первыми на концерте-открытии выступили Президентский оркестр и Рота специального караула Президентского полка. В прологе мероприятия музыкальный номер представила также рок-группа Дмитрия Четвергова.

На фестивале 2019 года состоялся российский дебют ряда иностранных ансамблей. Среди них - Военный оркестр Народной армии КНДР, представивший в том числе церемониальный танец с саблями. Впервые выступили также музыкальная группа "Хан-нури" из Республики Корея, Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии, а также оркестр Азербайджанского высшего военного училища им. Гейдара Алиева, в исполнении которого зрители услышали песню народного артиста СССР Муслима Магомаева "Азербайджан".

Помимо них в "Спасской башне" приняли участие оркестр альпийских стрелков "Тридентина" из Италии, оркестр Народно-освободительной армии Китая, оркестр и рота Почетного караула Вооруженных Сил Беларуси и две международные группы - Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев. Многие зарубежные оркестры представили композиции, знакомые российской публике, в том числе "Калинка", "Дорогой длинною", "Очи черные". Одним из наиболее ярких и необычных номеров стало исполнение "Катюши" Военным симфоническим оркестром Египта в нарядах, повторяющих одеяния фараонов.

Опера и поп-музыка

Прозвучали и известные зарубежные музыкальные произведения. Солист Оркестра "Армони" Вооруженных сил Турции выступил с отрывком из оперы "Ринальдо" Георга Фридриха Генделя. Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии, напротив, представил попурри из современных композиций, среди которых I know you want me американского исполнителя Pitbull и On the floor, записанная Дженнифер Лопес с ним же в дуэте. Образцово-показательный оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан промаршировали под Seven Nation Army группы The White Stripes.

Перед совместным номером с Бутманом Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ представил собственную программу, в которую вошли такие произведения, как "Дожди" Игоря Корнелюка, "Мир не прост" ВИА "Самоцветы", "Летящей походкой" Юрия Антонова и многие другие культовые песни. Затем ансамбль сыграл публике несколько джазовых композиций вместе с саксофонистом. На вечернем шоу выступили и другие российские коллективы: оркестр штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны.

В завершение концерта музыканты и танцоры стран-гостей и принимающей стороны вышли на главную площадь России, заполонив все пространство между трибунами. Зрители обсуждали между собой, что многочисленные артисты в разноцветных костюмах, ставшие по периметру площади, напоминали большой торт. Смешанный коллектив прощался с публикой песнями, знаменитыми с советской эпохи "Песенка о хорошем настроении", "Главное ребята, сердцем не стареть", "Трава у дома" и другими.

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября. Почти на всех десяти вечерних представлениях запланировано выступление специальных гостей: Тамары Гвердцители, Хиблы Герзмавы и Мирей Матье. Помимо вечерних представлений "Спасская башня" организует конные выступления и специальную программу для детей с выставками, мастер-классами и конкурсами. Вход на эти мероприятия свободный.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. За эти годы в нем приняли участие более 160 коллективов из 54 стран. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.