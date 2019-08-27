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Здание Фабрики-кухни в Самаре передали в собственность Третьяковки

Филиал галереи разместится в нем в 2022 году

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Здание Фабрики-кухни в Самаре, в котором расположится филиал Третьяковской галереи, передали в собственность московского музея. Об этом говорится в сообщении Росимущества.

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"Территориальное управление Росимущества в Самарской области передало в оперативное управление ФГБУ культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" объект недвижимого имущества "Фабрика-кухня завода им. Масленникова, - говорится в сообщении.

Филиал Третьяковской галереи разместится в здании Фабрики-кухни в 2022 году. Сейчас проводится реставрация объекта.

Здание Фабрики-кухни в Самаре, построенное в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой, выполнено в виде серпа и молота. После постройки в нем размещался комбинат питания, затем находились торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

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РоссияСамарская область
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