Снято на Сахалине. Почему режиссерам лучше остаться работать на острове, чем уехать

Поместим героя в предлагаемые обстоятельства: житель далекого маленького города России мечтает снимать кино. Как он будет действовать, чтобы осуществить мечту?

План А

Вероятнее всего, накопит денег на билет и поедет штурмовать ВГИК. Потому что один из лучших кинематографических вузов, известные мастера, потому что в столице — индустрия. Он будет пробовать раз, два, три — пока не плюнет на эту идею или не добьется своего.

Что изменится, если мы попробуем представить, что о кино мечтает житель с отдаленного острова, например, с Сахалина? Ровным счетом ничего. Просто понадобится больше денег на билет. Ну разве что еще мастер на творческом конкурсе многозначительно поведет бровью, услышав, откуда к нему приехал абитуриент. Но удивится — вряд ли. Поступать в творческие вузы ежегодно приезжают сотни людей со всей страны.

Если житель острова поступит, ему придется привыкнуть к новому ритму столичной жизни. Подстроиться, убрать "говор", привыкнуть к толпе и шуму в метро. Отшлифовать себя, стирая нестандартные шероховатости, составляющие творческую уникальность, в стремлении стать "каким положено", как другие правильные люди, профессионалы. Ну, как это было в фильме "Карнавал". Красивая романтичная история, которая как магнит притягивает зрителей: человек из глубинки не побоялся рискнуть, поехал "в люди", ночевал чуть ли не на вокзале и потом стал знаменитостью. Или не стал.

План Б

Кинофестиваль "Край света. Восток", который проходит на Сахалине с 23 по 30 августа, предлагает другой сценарий.

Молодые режиссеры, аниматоры и сценаристы, пройдя конкурс, имеют возможность защитить свою идею короткометражки или полного метра на питчинге перед жюри: в этом году в него вошли сахалинский кинокритик Илья Шамазов, продюсер Георгий Шабанов, журналист и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия, сценаристы и режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов (сценаристы фильма "Гоголь", режиссеры фильмов "Интимные места" и "Человек, который удивил всех". Последний фильм участвовал в конкурсной программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в 2018 году и победил в номинации за лучшую женскую роль).