Снято на Сахалине. Почему режиссерам лучше остаться работать на острове, чем уехать

Поместим героя в предлагаемые обстоятельства: житель далекого маленького города России мечтает снимать кино. Как он будет действовать, чтобы осуществить мечту?
План А
Вероятнее всего, накопит денег на билет и поедет штурмовать ВГИК. Потому что один из лучших кинематографических вузов, известные мастера, потому что в столице — индустрия. Он будет пробовать раз, два, три — пока не плюнет на эту идею или не добьется своего.
Что изменится, если мы попробуем представить, что о кино мечтает житель с отдаленного острова, например, с Сахалина? Ровным счетом ничего. Просто понадобится больше денег на билет. Ну разве что еще мастер на творческом конкурсе многозначительно поведет бровью, услышав, откуда к нему приехал абитуриент. Но удивится — вряд ли. Поступать в творческие вузы ежегодно приезжают сотни людей со всей страны.
Если житель острова поступит, ему придется привыкнуть к новому ритму столичной жизни. Подстроиться, убрать "говор", привыкнуть к толпе и шуму в метро. Отшлифовать себя, стирая нестандартные шероховатости, составляющие творческую уникальность, в стремлении стать "каким положено", как другие правильные люди, профессионалы. Ну, как это было в фильме "Карнавал". Красивая романтичная история, которая как магнит притягивает зрителей: человек из глубинки не побоялся рискнуть, поехал "в люди", ночевал чуть ли не на вокзале и потом стал знаменитостью. Или не стал.
План Б
Кинофестиваль "Край света. Восток", который проходит на Сахалине с 23 по 30 августа, предлагает другой сценарий.
Молодые режиссеры, аниматоры и сценаристы, пройдя конкурс, имеют возможность защитить свою идею короткометражки или полного метра на питчинге перед жюри: в этом году в него вошли сахалинский кинокритик Илья Шамазов, продюсер Георгий Шабанов, журналист и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия, сценаристы и режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов (сценаристы фильма "Гоголь", режиссеры фильмов "Интимные места" и "Человек, который удивил всех". Последний фильм участвовал в конкурсной программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в 2018 году и победил в номинации за лучшую женскую роль).
Среди тех, кто был допущен к питчингу, и те, кто уже получил профессиональное режиссерское образование, и начинающие авторы.
Конкурсанты должны были представить сценарий с примерно просчитанной сметой на кинопроизводство, а не просто авторские наработки. Победителя питчинга объявят на закрытии "Края света" и выделят деньги на реализацию его идеи.
Кино глазами больших и маленьких сахалинцев
Для детей на фестивале вот уже третий год работают творческие мастерские: для подростков — режиссерская, продюсерская и мастерская дизайна, для самых маленьких — школьников 7–12 лет — анимационная.
Чтобы попасть на занятия, детям пришлось заранее пройти творческий конкурс: тем, кто хотел обучиться основам анимации, нужно было прислать педагогам рисунки и идею для своего собственного мультика.
"Для нас были не столько важны художественные способности детей, сколько их фантазия, оригинальность идеи", — рассказывает Анна Алтухова, педагог и режиссер петербургской детской анимационной студии "Да", которая уже не в первый раз приезжает на Сахалин, чтобы заниматься с детьми в рамках "Края света".
В кинолаборатории ученики постарше пробуют в этом году снимать документальное кино, а в мастерской дизайна — создают киноплакаты к фильмам.
Учеба в мастерских не заканчивается вместе с фестивалем: в течение года на Сахалин несколько раз приезжают педагоги и проводят интенсивы, в остальное время обучение ведется онлайн.
Результатом этой работы стал первый фестиваль подросткового кино "Игра света", который предшествовал в этом году взрослому "Краю света".
"По идее, следующий шаг наших учеников — поступление во ВГИК. Но наша цель — чтобы эти люди оставались работать на Сахалине, а не уезжали в Москву или Петербург, — рассказал генеральный продюсер кинофестиваля "Край света" Алексей Агранович. — Конечно, можно создать во ВГИКе целевой курс для сахалинцев, но если они уедут с острова, то потеряют со временем свой самобытный взгляд на вещи, способность замечать детали. Столица их поглотит. Мы за то, чтобы возить учителей сюда. Есть пример мастерской Александра Сокурова, который поехал в Кабардино-Балкарию и набрал там режиссерский курс. Результат — Кантемир Балагов, Александр Золотухин, другие ребята (фильм Балагова "Дылда" получил в этом году награду за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и премию FIPRESCI Международной федерации кинопрессы; фильм Александра Золотухина "Мальчик русский" был включен в конкурсную программу "Форум" Берлинского кинофестиваля — 2019 — прим. ТАСС)
По словам Алексея Аграновича, сейчас руководство фестиваля ведет переговоры с правительством Сахалинской области о разработке на острове программы развития регионального кинематографа.
Карина Салтыкова