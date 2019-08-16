Пронзительные и честные: дети впервые покажут свои фильмы в рамках фестиваля на Сахалине

Первый открытый международный фестиваль подросткового кино "Игра света", который собрал работы детей-режиссеров со всей России и из других стран, стартовал в пятницу в Южно-Сахалинске фильмом "Необычайное лето с Тесс". География участников смотра разнообразна: на красную дорожку выходили подростки из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Казани, Самары, Элисты, Южно-Сахалинска. Также в конкурсной программе заявлены работы от молодых режиссеров из Индии, Хорватии, США, Великобритании. При этом на Сахалин смогли приехать лично два гостя — из Лондона и Ванкувера, рассказал собравшимся генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович. "Несмотря на то что этот фестиваль у нас первый, он уже стал уникальным. Вы только себе представьте: 79 работ, которые представлены не только Российской Федерацией, но и другими странами. Этот фестиваль уже стал международным", — отметил на церемонии открытия заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

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Идея смотра родилась у организаторов год назад во время проведения фестиваля "Край света". На нем несколько лет подряд работали лаборатории и мастерские для детей, но для самих подростков этого было недостаточно. Как рассказала ТАСС участница продюсерской мастерской Алиса, программа фестиваля была рассчитана на взрослых. Со временем появилось понимание того, что подросткам нужна своя собственная площадка. "К фестивалю мы готовились целый год. Очень напряженная работа была, плотный график. У нас было три команды: продюсеры, дизайнеры, кинолаборатория", — подчеркивает Алиса. Всю подготовительную работу вели сами подростки, но под чутким присмотром взрослых — те помогали, давали советы и поручения. Определять победителя тоже будут вместе в составах детского и взрослого жюри, причем у подростков численное преимущество. Так, коллегами пятерых подростков из Сахалинской области стали продюсер Артем Васильев, режиссер и сценарист Наталья Мещанинова и актер Семен Трескунов. А почетным президентом фестиваля стал актер и режиссер Данила Козловский. "Так как самый главный приз один, этим двум жюри придется сесть за стол переговоров и договориться. Я бы хотел на это посмотреть, в этом есть образ нашего фестиваля, потому что одна из его главных идей — наконец познакомить друг с другом людей разных поколений, людей, которые уже через 10–15 лет будут олицетворять современность", — заметил Агранович. В своих работах подростки поднимают непростые вопросы: сложности взаимоотношений между сверстниками, между детьми и родителями, проблемы взросления. Как объясняет со сцены двенадцатилетняя Теона Кикнадзе с забавными сердечками на щеках и блестками на волосах, дети отличаются от взрослых "открытым сердцем", и взрослому, чтобы понять детский и подростковый кинематограф, нужно открыть собственное сердце. "Шаг первый: у каждого человека в этом большом мире должно быть свое логово — место, где он будет чувствовать себя ребенком и не винить себя за это", — поясняет Теона, прячась в сооруженный на сцене вигвам.

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