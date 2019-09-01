Автор сериала о Папе Римском не знал, что использовал УАЗ в качестве папамобиля

ВЕНЕЦИЯ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский режиссер Паоло Соррентино, представивший в воскресенье на 76-м Венецианском кинофестивале две серии своего сериала The New Pope, не знал, что использовал в качестве папамобиля автомобиль российской марки УАЗ. Он признался, что не имел понятия, что автомобиль российского производства.

"А я не знал, что это русский джип. Я поставил задачу своим помощникам, и они мне показали три варианта машины, я сказал: "Этот", - ответил Соррентино на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать выбор марки.

Черный (а не белый, как в реальности) папамобиль с Джоном Малковичем в образе Папы Римского вызвал ажиотаж среди туристов на улице перед собором Святого Петра в конце марта, когда там проходили съемки сериала, в котором задействован американский актер. Некоторые туристы, ставшие свидетелями сцены, приняли его за настоящего понтифика. А пользователи интернета в России обратили внимание, что на записях, попавших в сеть, папамобилем служит автомобиль российской марки. На самом деле нынешние папамобили марки Mercedes-Benz.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), входящий в группу "Соллерс", осенью прошлого года прошел аудит производства Министерства транспорта и инфраструктуры Италии и получил одобрение транспортного средства на партию УАЗ Пикап, начав экспортные поставки на Апеннины. А в 2010 году первый внедорожник УАЗ "Патриот", сошедший с конвейера нового тогда предприятия "Соллерс" во Владивостоке, приобрел Сильвио Берлускони, занимавший в то время пост премьер-министра Италии. Позже Берлускони подарил автомобиль министру обороны своего правительства с "русской" фамилией - Иньяцио Ла Руссе ("руссо" - "русский" по-итальянски). Примечательно, что Ла Русса родом с Сицилии, где автомобили УАЗ по сей день используются для перевозки туристов на вулкан Этна. Первые поставки УАЗ-469 и УАЗ-450 на Апеннины начались еще в 1960-х годах благодаря сотрудничеству Италии с Советским Союзом.