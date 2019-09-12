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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

Швыдкой: решение суда по делу Серебренникова важно для культурного сообщества

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству отметил, что суд принял во внимание экспертизу, которая была проведена Министерством юстиции и творческими экспертами и учел "определенные коллизии внутри следствия"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Решение суда вернуть на доследование в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, а также снятие с него подписки о невыезде важно для культурных деятелей. Такое мнение высказал журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"Счастье, что принято такое решение. Я думаю, что это важно для общей атмосферы жизни в культуре в нашей стране", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что суд принял во внимание экспертизу, которая была проведена Министерством юстиции и творческими экспертами, а также учел "определенные коллизии внутри следствия".

Накануне Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело генеральному прокурору на доследование для устранения нарушений в обвинительном заключении. Тем же постановлением суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для всех фигурантов дела.

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РоссияСитуация вокруг "Седьмой студии"
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