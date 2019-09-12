Швыдкой: решение суда по делу Серебренникова важно для культурного сообщества

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Решение суда вернуть на доследование в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, а также снятие с него подписки о невыезде важно для культурных деятелей. Такое мнение высказал журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Счастье, что принято такое решение. Я думаю, что это важно для общей атмосферы жизни в культуре в нашей стране", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что суд принял во внимание экспертизу, которая была проведена Министерством юстиции и творческими экспертами, а также учел "определенные коллизии внутри следствия".

Накануне Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело генеральному прокурору на доследование для устранения нарушений в обвинительном заключении. Тем же постановлением суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для всех фигурантов дела.