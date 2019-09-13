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Умер певец Эдди Мани

Ему было 70 лет
Эдди Мани Owen Sweeney/Invision/AP
Описание
Эдди Мани
© Owen Sweeney/Invision/AP

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Американский рок-певец и автор песен Эдди Мани умер в США в пятницу в возрасте 70 лет. Об этом сообщил журнал Variety.

"Семья Мани с горечью сообщает, что Эдди мирно ушел из жизни сегодня утром. С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любящим мужем и отцом", - приводит издание заявление близких музыканта.

Мани ранее сообщал, что у него диагностировали рак пищевода.

Эдди Мани родился в Бруклине в 1949 году. За свою карьеру он записал 12 студийных альбомов, первый из них появился в 1977 году, последний - в 2007-м. Среди наиболее известных песен артиста - Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin и Take Me Home Tonight.

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