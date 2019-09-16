Пилотные показы 17 российских сериалов представят на кинофестивале в Иванове

ТАСС, 16 сентября. Пилотные показы 17 отечественных телесериалов покажут на втором кинофестивале "Пилот", который пройдет с 20 по 22 сентября в Иванове. В конкурсной программе значатся такие фильмы, как "Документалист. Охотник за призраками", "Магомаев", "Родительский комитет" и другие, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"В рамках второго российского фестиваля телесериалов "Пилот" жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры. Лучший пилот определят зрители и профессиональное жюри. Все показы будут бесплатными", - говорится в сообщении.

По информации организаторов, в программе кинофорума - мистическая лента "Документалист. Охотник за призраками" и ироничный детектив "Герой по вызову" с Евгением Миллером о враче, который борется с опасными преступниками, биографическая картина "Магомаев", где роль легендарного певца сыграл актер Милош Бикович, семейная трагикомедия "Родительский комитет" с Александром Ильиным в роли папы, которого атакуют бесконечные школьные чаты в WhatsApp.

Фестиваль пилотных серий новых телесериалов "Пилот" проходит в кинотеатре "Лодзь" Иванова второй год подряд. Организаторами фестиваля выступают Фонд "Академия российского телевидения", ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом мероприятия является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, генеральным продюсером - актриса Светлана Дрыга, в числе членов попечительского совета фестиваля - губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. В конкурсную программу прошлогоднего кинофорума вошли 20 картин. Главный приз фестиваля по итогам зрительского голосования завоевала картина "90-е. Весело и громко".