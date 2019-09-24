Минкультуры не планирует ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры России в рамках урегулирования туристических потоков в государственный музей-заповедник "Царское Село" не станет ограничивать число туристов из Китая. Соответствующее разъяснение ведомство распространило во вторник вечером.

"Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющие страну - стратегического партнера РФ, являются желанными гостями в музее. Именно поэтому нужно сделать все, чтобы и российские туристы имели доступ к собственному культурному наследию, и гости из Китая не стояли в очереди, время ожидания в которой на сегодняшний день составляет до четырех часов", - говорится в сообщении Минкультуры.

Ранее во вторник замминистра культуры России Алла Манилова заявила о необходимости урегулировать поток иностранных туристов в Царское Село. По ее словам, ведомство получает все больше жалоб от россиян, которые не имеют возможности попасть в Царское Село из-за огромного количества иностранных туристов, в первую очередь из Китая. Манилова предложила определить дни недели, когда музей смогут посещать китайские туристы, а также определить рекомендованное время для посещения самостоятельными путешественниками.

Создавшаяся ситуация вызвала дефицит билетов и привела к проблеме их перепродажи по завышенным ценам, включая электронные билеты. Музей был вынужден перейти к продаже электронных билетов по паспорту.

Царское Село - музей-заповедник в городе Пушкин (в составе Санкт-Петербурга), включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII - начала XX веков, бывшую царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современное название музей-заповедник получил в 1992 году. В состав музея-заповедника входят Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.