Людей, похожих на его героев, вы бы ненавидели. Майклу Дугласу — 75

Ему, наверное, на роду это было написано — стать актером. Оба его родителя, Кирк и Дайана Дуглас, были артистами. Она штурмовала Голливуд с самих Бермудов, прославилась своими ролями в фильмах "Самолетом, поездом, машиной", "Семейные ценности", а также появлением в десятках сериалов. Кирк Дуглас родился в семье эмигрантов из Одессы, сейчас ему 102 года и он снимался вплоть до 90 лет — количество проектов на его счету превышает количество прожитых лет.
Было ожидаемо, что сын такой пары станет актером, тем более что Майкл проводил много времени на съемочной площадке вместе с отцом. Но Дуглас-старший знал всю подноготную индустрии, шаткость славы и риски, на которые идут обладатели творческой профессии. Поэтому на желание сына-подростка отреагировал отрицательно, тем более что мальчик в тот момент учился в военной школе и всех все устраивало.
Говорят, что на эти творческие порывы Майкла повлиял развод его родителей, который он очень остро переживал. Правда это или нет, однако после школы тот закончил факультет драматического искусства в Калифорнии (тут он, кстати, познакомился с Дэнни ДеВито, который станет одним из его ближайших друзей), а потом продолжил свое обучение в Нью-Йорке и сразу же начал сниматься в кино.
Никто не любит таких людей
Многие кинокритики отмечают общие черты у персонажей, которых приходится играть Майклу Дугласу. Например, что они слабые, не способные постоять за себя, ленивые, чувствующие вину и все время оказывающиеся под ударом женского гнева. Такая виктимизация мужчины есть в том числе в фильме "Роковое влечение", где актер исполнил главную роль. Сюжет закручивается вокруг супружеской измены, вследствие которой мужчина оказывается в руках маньячки. Дуглас вспоминал о первом показе фильма. Он рассказывал, как публика смеялась в самом начале картины, где его герой заметает следы своего ночного отсутствия. Тогда продюсеры сказали актеру: "Мы поверить не можем, что все уже его простили".
Похожая история была и в "Основном инстинкте", где его герой крутит роман с опасной особой, которая то привязывает его, то избивает, то целует. Попутно он пытается увернуться от мести ревнивой подружки и справиться со своими психологическими проблемами. В реальном современном мире, полном сильных и независимых людей, вряд ли такой персонаж стал бы всеобщим любимчиком. Даже несмотря на свою сногсшибательную внешность.
С другой стороны, у Дугласа есть, например, роль Гордона Гекко в картине "Уолл-стрит": это доминирующий властный мужчина, чей главный закон — "Жадность — это хорошо!" Но — и в этом признавался сам Дуглас — зрителям понравился его персонаж. Он предполагает, что тут есть заслуга атмосферы фильма, декораций и одежды, которые отлично передавали дух эпохи.
В фильме "Черный дождь" ему и вовсе досталась роль героя боевика, больше подходящая Сильвестру Сталлоне. Но тем не менее справился он блестяще.
Сейчас актер признается, что, возможно, умение играть обаятельных мерзавцев — его главное преимущество. Эта та изюминка, которая позволила ему пройти столь долгий профессиональный путь и завоевать свое место в сердцах зрителей. Неоднозначные, а в некоторых случаях даже отрицательные персонажи принесли славу Дугласу, но он никогда не выбирал их специально.
Роковое кино
Сейчас на съемочной площадке он то и дело встречает если не друзей, то родственников. Даже фильм "Пролетая над гнездом кукушки", его большой продюсерский дебют, хотел снять его отец, но Майкл уговорил его уступить ему права на экранизацию. На главную роль взяли Джека Николсона, а режиссером стал Милош Форман. Этот фильм получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" в пяти престижных номинациях, собрал больше $100 млн в прокате и стал важнейшей вехой в истории новой волны американского кинематографа, а сам Дуглас внезапно оказался очень востребованным продюсером Голливуда.
Но отказываться от актерской карьеры в угоду продюсерской он не хотел. В следующем большом проекте — киноленте "Китайский синдром" — он занял сразу две позиции. Эта работа наделала много шума сразу после выхода. Фильм поднял очень важную для тех времен тему — угрозу отравления химикатами. Особенно если учесть, что спустя несколько дней после выхода картины в прокат в Пенсильвании произошла авария на АЭС Три-Майл-Айленд. Дугласу в этом фильме повезло с напарницей — ей стала Джейн Фонда. Их актерский дуэт неоднократно отмечался критиками.
В это же время свои карьеры в кинематографе начали и младшие братья Майкла. Эрик Дуглас стал актером, Джоэль и Питер — продюсерами. Именно они создали такие проекты, как сериал "Флетч" и фильм "Катись!", который срежиссировала Дрю Бэрримор.
Имея таких родственников и активную творческую жизнь, Дуглас, конечно же, выбрал себе в супруги актрису — Кэтрин Зету-Джонс. У супругов разница ровно 25 лет — день рождения в один день. У них двое детей, которые, возможно, тоже пойдут по стопам родителей. Кажется, что вместе им ничего не страшно, ведь пара пережила даже рак — диагноз поставили актеру в 2010 году, однако болезнь отступила уже через год. Супруги заявляли о своем намерении подать на развод, но в конечном итоге любовь победила и в семье с тех пор царит согласие.
Сам Дуглас в первую очередь называет себя актером, а только уже потом продюсером. Он говорит, что ему нравится заниматься этим бизнесом, поскольку в данном случае он так или иначе контактирует с искусством и ему приходится все равно работать в творческой атмосфере и с творческими людьми. Актерство же он сравнивает с детским весельем и невинностью, предполагая, что можно соединить и то и другое.
Кадрия Садыкова