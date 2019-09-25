Людей, похожих на его героев, вы бы ненавидели. Майклу Дугласу — 75

Ему, наверное, на роду это было написано — стать актером. Оба его родителя, Кирк и Дайана Дуглас, были артистами. Она штурмовала Голливуд с самих Бермудов, прославилась своими ролями в фильмах "Самолетом, поездом, машиной", "Семейные ценности", а также появлением в десятках сериалов. Кирк Дуглас родился в семье эмигрантов из Одессы, сейчас ему 102 года и он снимался вплоть до 90 лет — количество проектов на его счету превышает количество прожитых лет.

Было ожидаемо, что сын такой пары станет актером, тем более что Майкл проводил много времени на съемочной площадке вместе с отцом. Но Дуглас-старший знал всю подноготную индустрии, шаткость славы и риски, на которые идут обладатели творческой профессии. Поэтому на желание сына-подростка отреагировал отрицательно, тем более что мальчик в тот момент учился в военной школе и всех все устраивало.

Говорят, что на эти творческие порывы Майкла повлиял развод его родителей, который он очень остро переживал. Правда это или нет, однако после школы тот закончил факультет драматического искусства в Калифорнии (тут он, кстати, познакомился с Дэнни ДеВито, который станет одним из его ближайших друзей), а потом продолжил свое обучение в Нью-Йорке и сразу же начал сниматься в кино.

Никто не любит таких людей

Многие кинокритики отмечают общие черты у персонажей, которых приходится играть Майклу Дугласу. Например, что они слабые, не способные постоять за себя, ленивые, чувствующие вину и все время оказывающиеся под ударом женского гнева. Такая виктимизация мужчины есть в том числе в фильме "Роковое влечение", где актер исполнил главную роль. Сюжет закручивается вокруг супружеской измены, вследствие которой мужчина оказывается в руках маньячки. Дуглас вспоминал о первом показе фильма. Он рассказывал, как публика смеялась в самом начале картины, где его герой заметает следы своего ночного отсутствия. Тогда продюсеры сказали актеру: "Мы поверить не можем, что все уже его простили".

Похожая история была и в "Основном инстинкте", где его герой крутит роман с опасной особой, которая то привязывает его, то избивает, то целует. Попутно он пытается увернуться от мести ревнивой подружки и справиться со своими психологическими проблемами. В реальном современном мире, полном сильных и независимых людей, вряд ли такой персонаж стал бы всеобщим любимчиком. Даже несмотря на свою сногсшибательную внешность.

С другой стороны, у Дугласа есть, например, роль Гордона Гекко в картине "Уолл-стрит": это доминирующий властный мужчина, чей главный закон — "Жадность — это хорошо!" Но — и в этом признавался сам Дуглас — зрителям понравился его персонаж. Он предполагает, что тут есть заслуга атмосферы фильма, декораций и одежды, которые отлично передавали дух эпохи.