Эрмитаж планирует подписать соглашение о восстановлении музея Пальмиры

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует в ноябре текущего года подписать соглашение с Сирией об участии в восстановлении музея Пальмиры и обучении сирийских реставраторов, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в кулуарах ХХ Российско-финляндского культурного форума, проходящего в Туле.

"В данный момент текст [документа] еще на согласовании. Наше предложение - принять участие в восстановлении музея Пальмиры, потому что восстанавливать надо музей, музей дает рабочие места, музей привлекает туристов и так далее", - сказал Пиотровский. Он отметил, что специалисты Эрмитажа готовы провести мастер-классы для сирийских реставраторов. При этом предполагается широко использовать современные технологии. "Наши коллеги, архитекторы и археологи из Института истории материальной культуры РАН, подготовили виртуальную реконструкцию Пальмиры, какой она была до своих первых, вторых и третьих разрушений. И есть точнейшая геодезическая съемка 3D, сейчас они будут уточнены, и то, и другое дарится музею Пальмиры", - рассказал он.

В августе, после переговоров с руководством Генерального департамента древностей и музеев Сирии, Пиотровский высказывал мнение, что на восстановление музея Пальмиры может потребоваться один-два года с момента начала работ.

Глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд также рассказал в интервью ТАСС, что в ноябре при участии Пиотровского будет подписано соглашение о сотрудничестве, которое, помимо воссоздания музея в Пальмире, включает подготовку сирийских специалистов по реставрации и археологии.

Объект мирового наследия

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, Пальмира была основана библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году нашей эры.

Российские специалисты из Государственного Эрмитажа и еще нескольких учреждений культуры включились в работу по сбору материалов о памятниках Пальмиры для их возможной реставрации в будущем.

В сентябре 2016 года команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством замдиректора ИИМК РАН Натальи Соловьевой предприняла экспедицию в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На сегодняшний день эта модель содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии Пальмиры.