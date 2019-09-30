Дочь Марка Захарова завершит работу над его спектаклем "Капкан"

"У нас он [спектакль] почти поставлен, ему осталось буквально немного. И мы придумали следующее - мы поручим сделать это его [Марка Анатольевича Захарова] дочке, Александре Марковне", - сказал Варшавер. Он добавил, что спектакль "не задержат ни на один день", премьера намечена на 2 декабря.

"Капкан" - вольная сценическая фантазия по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. В постановке заняты более 35 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие актеры.