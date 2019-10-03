Павел Устинов может принять участие в поэтическом проекте МХАТ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский художественный академический театр имени Горького открывает проект "Сезон стихов: Третья сцена. Поэзия". Ведутся переговоры об участии в спектакле актера Павла Устинова, который был признан виновным в применении к бойцу ОМОН насилия на несанкционированной акции, сообщил ТАСС продюсер проекта Иван Куприянов.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. 30 сентября суд изменил актеру наказание с 3,5 года колонии на год условно.

"Спектакль построен вот по какому принципу: в нем участвуют три человека - сам поэт, куратор - литературовед, культурный деятель, способный дать ключи для понимания поэта и актер, который дает отражение поэта через театральный взгляд <...> Половина актеров - это актеры МХАТ, а половина - приглашенные звезды. Сейчас, например, ведем переговоры с Павлом Устиновым", - сказал Куприянов.

Он отметил, что Устинова приглашают в постановку по стихам Елены Исаевой, куратором станет педагог, публицист, общественный деятель Евгений Бунимович. Если переговоры пройдут успешно, то спектакль можно будет посмотреть в ноябре.

Проект представляет собой цикл постановок, состоящий более чем из 20 спектаклей, в основе которых лежат стихи современных поэтов.

Открывает цикл 5 октября поэтический спектакль "Сезон стихов: Третья сцена МХАТ. Дмитрий Воденников".