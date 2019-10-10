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Нобелевская премия - 2019

В Белграде рассказали, почему Хандке получил Нобелевскую премию с опозданием

Из-за своих взглядов писатель был целью нападок и споров, отметил министр культуры и массовых коммуникаций Сербии Владан Вукосавлевич

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года австрийский драматург Петер Хандке получил награду с опозданием из-за своих политических взглядов. Об этом заявил в четверг министр культуры и массовых коммуникаций Сербии Владан Вукосавлевич, назвав Хандке "одним из самых значимых германоязычных писателей в истории".

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"Его произведения ознаменовали в глобальном смысле и конец 20-го века, и начало 21-го века. Нобелевская премия [по литературе], по мнению многих специалистов в этой области, давно должна была ему принадлежать, но вмешалась политика. Награда пришла к нему достаточно поздно, но абсолютно заслуженно", - приводит слова министра агентство TANJUG.

Вукосавлевич напомнил, что Хандке поддерживал Сербию в самые тяжелые времена: "Он был на стороне Сербии и сербского народа, когда нам было тяжело, в особенно тяжелые минуты нового времени. Из-за своих взглядов Петер Хандке был целью нападок и споров. Его спектакли были сняты с репертуара знаменитого французского театра "Комеди Франсез" в начале 21 века из-за его политических позиций, что является большим позором и для французской культуры, и для всей европейской культурной общественности".

Теги
АвстрияФранцияСербияНобелевская премия - 2019
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