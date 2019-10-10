Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нобелевская премия - 2019

Хандке поблагодарил сербов за поддержку после присуждения ему Нобелевской премии

Австрийский драматург предложил выпить за него ракии и белого вина

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года австрийский драматург Петер Хандке поблагодарил сербский народ за радость и поддержку после присуждения ему этой почетной награды.

На эту тему
Биография писателя Петера Хандке

"Я очень удивлен и очень устал, подольше мы поговорим завтра. Хочу передать привет всем людям в <...> Сербии, я чувствую вашу радость после большого признания, которое я получил. Спасибо вам за это, и выпьем за меня сегодня вечером ракии и белого вина", - сказал нобелевский лауреат на сербском языке в четверг в комментарии радио "Белград".

Журналисты издания "Вечерне новости" смогли дозвониться до писателя поздно вечером, но он попросил перенести беседу на другой день. Однако, услышав, что звонят из Сербии, Хандке передумал и побеседовал с изданием.

"Я вообще в это не верил, сказал себе, что это невозможно", - рассказал он. "Все это происходит в голове. Мы всегда ждем, что будем наказаны. Иногда все-таки случается наоборот, как это произошло сегодня", - поделился впечатлениями лауреат.

Отвечая на вопрос, что он чувствует и что сделал, когда узнал о награде, Хандке ответил: "Прежде всего я спокоен. [Когда я узнал о награде, то] выполнил свою обычную прогулку по лесу". На вопрос, является ли премия для него доказательством свершений в жизни, литератор сказал: "Мне не нужны доказательства, мое дело здесь. Честно говоря, я вообще не ожидал, очень неожиданно и смело, что они это сделали".

"Мне очень приятно, что сербы счастливы из-за меня. Пусть радуются не только из-за [теннисиста Новака] Джоковича", - сказал австриец, а затем попрощался по-сербски.

Теги
АвстрияСербияДжокович, НовакНобелевская премия - 2019
Реклама на ТАСС
Нобелевская премия - 2019
В Белграде рассказали, почему Хандке получил Нобелевскую премию с опозданием
Из-за своих взглядов писатель был целью нападок и споров, отметил министр культуры и массовых коммуникаций Сербии Владан Вукосавлевич
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС