Хандке поблагодарил сербов за поддержку после присуждения ему Нобелевской премии

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года австрийский драматург Петер Хандке поблагодарил сербский народ за радость и поддержку после присуждения ему этой почетной награды.

"Я очень удивлен и очень устал, подольше мы поговорим завтра. Хочу передать привет всем людям в <...> Сербии, я чувствую вашу радость после большого признания, которое я получил. Спасибо вам за это, и выпьем за меня сегодня вечером ракии и белого вина", - сказал нобелевский лауреат на сербском языке в четверг в комментарии радио "Белград".

Журналисты издания "Вечерне новости" смогли дозвониться до писателя поздно вечером, но он попросил перенести беседу на другой день. Однако, услышав, что звонят из Сербии, Хандке передумал и побеседовал с изданием.

"Я вообще в это не верил, сказал себе, что это невозможно", - рассказал он. "Все это происходит в голове. Мы всегда ждем, что будем наказаны. Иногда все-таки случается наоборот, как это произошло сегодня", - поделился впечатлениями лауреат.

Отвечая на вопрос, что он чувствует и что сделал, когда узнал о награде, Хандке ответил: "Прежде всего я спокоен. [Когда я узнал о награде, то] выполнил свою обычную прогулку по лесу". На вопрос, является ли премия для него доказательством свершений в жизни, литератор сказал: "Мне не нужны доказательства, мое дело здесь. Честно говоря, я вообще не ожидал, очень неожиданно и смело, что они это сделали".

"Мне очень приятно, что сербы счастливы из-за меня. Пусть радуются не только из-за [теннисиста Новака] Джоковича", - сказал австриец, а затем попрощался по-сербски.