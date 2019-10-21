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Сергей Урсуляк выпустит фильм о Михаиле Жванецком

Режиссер рассказал, что фильм будет игровым

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Режиссер Сергей Урсуляк представит зимой фильм о писателе-сатирике Михаиле Жванецком, отметившем 6 марта 2019 года свое 85-летие, сообщил он в понедельник журналистам.

"Я делаю маленький фильм к юбилею Михаила Жванецкого. Надеюсь, что он зимой появится на канале "Россия-РТР", - сказал Урсуляк, уточнив, что фильм будет игровым длительностью около полутора часов.

Жванецкий родился в Одессе, там он окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. Позднее он стал писать монологи и миниатюры, познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр. По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы спектакли, изданы книги. Жванецкий - автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в 4-х томах, пополнилось дополнительным пятым томом.

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Сатирик отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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