Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Японский режиссер Макото Синкай, чья картина "Дитя погоды" выходит в российский прокат 31 октября, рассчитывает выпустить следующий фильм через три года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"По моим ощущениям, конечно, выпускать фильм раз в три года было бы просто замечательно, поэтому я хочу дальнейшую работу строить так, чтобы ориентироваться на 2022 год, будет хорошо, если мы выпустим фильм в этом году", - сказал он.

Он также добавил, что после премьеры "Дитя погоды" на сессии вопросов и ответов он пообещал аудитории, что через три года они увидят его новый фильм. "Теперь я должен выполнить это обещание", - отметил режиссер.

Макото Синкай, который знаком поклонникам аниме во всем мире, родился 9 февраля 1973 года в префектуре Нагано. С детства Макото увлекся национальной культурой, а также делал первые наброски аниме. Он намерено дистанцировался от привычной всем индустрии аниме, свои первые картины Синкай создавал на домашнем компьютере. Картина режиссера 2016 года "Твое имя" стала самым кассовым аниме за всю историю, его ленты получали призы на Международных смотрах в Германии, Испании и Китае, на Азиатско-тихоокеанского кинофестивале, фестивале Future Film Festival в Италии и на других мировых кинофестивалях.