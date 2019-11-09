Балагов не считает своей заслугой выдвижение Мирошниченко на европейский "Оскар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Режиссер Кантемир Балагов не считает своей заслугой выдвижение актрисы Виктории Мирошниченко на премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая актриса" за роль в его фильме "Дылда". Об этом Балагов рассказал в субботу ТАСС.

"Я не считаю, что это моя заслуга, это абсолютно заслуга Виктории, это ее человеческий запас, ее талант, я просто попытался слегка направить. Я очень счастлив за Вику, потому что это здорово, когда тебя выделяют и в номинации с такими сильными актрисами. Это лишнее доказательство профессионализма и таланта Виктории, так что я рад за нее безмерно и горжусь", - рассказал режиссер.

На приз за лучшую женскую роль также претендуют британка Оливия Колман ("Фаворитка"), датчанка Трине Дюрхольм ("Королева Сердец"), француженки Ноэми Мерлан и Адель Энель ("Портрет девушки в огне") и немка Хелена Ценгель ("Крушители системы").

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".