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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Авторы нового VR-проекта об Эрмитаже планируют посвятить его ночной жизни музея

Они намерены задействовать в проекте Константина Хабенского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Создатели фильма "Погружение в историю", посредством технологии виртуальной реальности рассказывающего об истории Эрмитажа и его коллекции, планируют в следующем году представить продолжение проекта и посвятить его ночной жизни музея. Об этом ТАСС сообщил в субботу в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума один из авторов проекта Борис Пиотровский.

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"Мы бы хотели снимать об Эрмитаже ночью, о том, что происходит в музее ночью", - рассказал собеседник агентства.

В июне ТАСС сообщал, что авторы проекта вели переговоры об участии с Константином Хабенским и предполагали представить новый фильм публике осенью этого года. "В связи с загруженностью Константина Юрьевича [Хабенского] у нас сдвигаются сроки, и не получилось, к сожалению, как мы очень хотели, сделать к Новому году, - очень плотный график. Сейчас мы находимся в новом согласовании сроков и надеемся очень, что в ближайшее время это произойдет", - сказал Пиотровский и добавил, что команда рассчитывает реализовать проект в следующем году.

Первый VR-фильм с участием Хабенского в роли экскурсовода-мистика с даром перемещения во времени и пространстве был представлен в июле 2017 года. Девятнадцатиминутное путешествие в прошлое Эрмитажа демонстрируется ежедневно в пространстве первого этажа Главного штаба.

В основу сценария VR-фильма "Эрмитаж. Погружение в историю" легли значимые события основных периодов истории Эрмитажа со времен Екатерины Великой до наших дней. Съемки фильма проходили на Дворцовой площади, в залах музея, Висячем саду и на крыше Зимнего дворца, все эти объекты можно увидеть объемно и даже пролететь над крышами с помощью спецэффектов.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургХабенский, Константин ЮрьевичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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