Бывший посол России в США Сергей Кисляк предложил сделать продолжение фильма о Добрынине

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк предложил сделать продолжение фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла". Об этом в субботу он сообщил ТАСС после премьеры картины в киноцентре "Октябрь".

"Я думаю, что удалось передать то, каким был тот человек в момент кризиса, который пережила наша страна и мир в целом. Этот фильм стал хорошим напоминанием как близко мы были к войне, которая могла бы уничтожить огромное количество людей, и насколько важно, чтобы в такие моменты над поиском решения работали люди способные мыслить глубоко и на перспективу", - полагает дипломат.

Он убежден, что его коллега, посол Добрынин был именно таким глубоким мыслителем. "Мне бы очень хотелось, чтобы было продолжение о Добрынине как о человеке. Он был мягкий, добрый, ироничный, инженер по образованию с аналитическим умом, при этом очень скромный", - рассказал Кисляк.

Гости премьеры о фильме

Бывший глава МИД СССР Александр Бессмертных, который также был на премьере, отметил в беседе с ТАСС, что фильм получился "абсолютно точным". "Никаких ошибок, ничего лишнего, все объективно. Я поразился, что нигде не ошиблись, все очень точно. <...> Проявлено большое мастерство с точки зрения создания фильма, ведь передать такое количество фактов в одном фильме - Белый Дом, посол, госсекретари, обеспокоенность населения - очень трудно. Но создатели мастерски это сделали. Они отобрали самые значимые моменты, которые точно характеризуют эпоху и ее сложности, трудности", - сообщил он.

По словам помощника президента России Андрея Фурсенко, Добрынин создал эпоху в советской дипломатии и в советско-американских отношениях. "Я думаю, что ни один дипломат не был столь значимой фигурой для российско-американских отношений, как Анатолий Федорович Добрынин, поэтому мне было очень интересно посмотреть фильм. Думаю, что быть дипломатом в то время было даже еще сложнее, чем сейчас, и как он справлялся, через что он прошел - это очень интересно для всех и огромная школа для наших дипломатов", - добавил он.

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подчеркнул, что фильм очень правдивый. "Такую историю нельзя забывать, чтобы нынешнее поколение делало правильные выводы. <...> Третья мировая война была бы катастрофой и для СССР, и для Соединенных Штатов. И люди, которые показаны в фильме, спасли мир от этой катастрофы", - поделился с ТАСС дипломат.

Телеведущий и актер Леонид Якубович сказал ТАСС, что фильм заставил его совершенно иначе пережить события того времени. "С профессиональной точки зрения фильм безупречен. С точки зрения художественной фактологический материал, что редко бывает в документалистике, подобран таким образом, что иной раз эмоции захлестывают сознание. Я ведь очень хорошо помню эти события, этот кризис и это напряжение", - отметил собеседник агентства.

Лента рассказывает про сложные отношения между США и СССР во время Карибского кризиса. В картине использованы архивные интервью Анатолия Добрынина, а также совершенно секретные телеграммы, которые посылались в Москву. Автор фильма был лично знаком с дипломатом. Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году, его кандидатуру выставил Никита Хрущев. Дипломат занимал эту должность почти четверть века. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году.

"Жалко, что таких фильмов очень мало. Действительно, очень и интересный, познавательный, и сделан Михаилом Гусманом с душой. Нам, как российским дипломатам, была приятная такая оценка нашей дипломатии, которую приводил в жизнь великий дипломат. Добрынин по жизни для нас маяк, пример служения родине. Абсолютно фантастического профессионализма человека", - отметил в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.