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"Холодное сердце — 2": что известно о продолжении самого успешного мультика в мире

Кадр из фильма "Холодное сердце — 2"
© Disney
На этой неделе в кино выходит новая часть одного из самых кассовых анимационных мультфильмов современности (его смогло обойти только еще одно детище Disney — ремейк "Короля льва", вышедший в этом году). Конечно, студия держит сюжет картины в секрете, однако по малейшим крупицам информации, которые все-таки просочились в публичное пространство, можно догадаться, чего же все-таки от нее ждать

На самом деле, несмотря на свою невероятную любовь к ремейкам, Disney практически никогда не делает сиквелы своих мультфильмов. Такое в истории студии происходило всего два раза: в 1990 году она выпустила сиквел мультика "Спасатели", а в прошлом году — "Ральфа". Но первая часть "Холодного сердца" собрала более 1,2 млрд долларов по всему миру, поэтому удержаться от соблазна снять продолжение было практически невозможно.

Кадр из фильма "Холодное сердце — 2" Disney
Описание
Кадр из фильма "Холодное сердце — 2"
© Disney

За "Холодным сердцем" стоят режиссер Крис Бак, создатель "Тарзана" и "Лови волну", и Дженнифер Ли. Изначально она пришла в "Дисней", чтобы помочь студии написать сценарий к "Ральфу", но в итоге осталась там навсегда и стала одной из самых влиятельных фигур в мире анимации. Именно она предложила сделать из адаптации "Снежной королевы" комедийный мюзикл с упором на женских персонажей. В итоге "Холодное сердце" получило две статуэтки премии "Оскар", "Золотой глобус", БАФТА и два "Грэмми", а песня "Отпусти и забудь" стала ночным кошмаром для родителей, чьи дети слушали ее на повторе. В течение пяти лет студия выпустила две короткометражки по мотивам мультфильма, но о продолжении речь не шла. Несмотря на невероятный успех картины, Disney не хотела форсировать сиквел и сесть в лужу, поэтому долго не могла подступиться к этой истории. Однако в марте 2015 года все-таки было объявлено, что компания приступает к новой части "Холодного сердца".

Кадр из фильма "Холодное сердце — 2" Disney
Описание
Кадр из фильма "Холодное сердце — 2"
© Disney
Многие западные критики после выхода картины в 2013 году сошлись на том, что это не просто новый шаг в CGI, но культурологический сдвиг, который одним из первых обратил внимание современного Голливуда на истории с женскими персонажами в главной роли. Героини мультфильма, Анна и Эльза, не ждут помощи прекрасного принца, а спасают друг друга сами
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В США сиквел вышел почти три недели назад, так что и журналисты, и зрители успели поставить ему свои оценки, и пока, по данным агрегатора Rotten Tomatoes, он отстает от оригинала: коэффициент одобрения составляет 76%, по оценкам 240 критиков, в то время как фильм 2013 года получил 90%, по оценкам 241 критика. Это немногим больше, чем у неудачного "Терминатора: темные судьбы" (71%), и гораздо меньше, чем у "Маяка" (92%), "Прекрасного дня по соседству" (96%) и "Лапочки" (93%). Главная претензия критиков состоит в том, что если "Холодное сердце" стало в какой-то степени революционным, то "Холодное сердце — 2" — это безопасный сиквел, который, по словам критика Кейт Уолш, "как снежинка — исчезает, как только ты к нему прикасаешься". Но зрители с журналистами не согласны — "свежим" мультик посчитали 93% зрителей. Скоро российская аудитория сама сможет оценить, достойно ли продолжение фильма своего оригинала. Но до этого нужно разобраться, что же все-таки нас ждет во второй части?

Кадр из фильма "Холодное сердце — 2" Disney
Описание
Кадр из фильма "Холодное сердце — 2"
© Disney

Сиквел продолжит события оригинального фильма

В "Холодном сердце — 2" зрители снова встретят полюбившихся им героев. Через три года после того, как в королевство Эренделл снова вернулось тепло, его королева Эльза, ее сестра Анна со своим парнем Кристоффом, олень Свен и снеговик Олаф наслаждаются домашним уютом, но их идиллии вскоре приходит конец. Эльза слышит странный голос с севера и решает найти его источник. Она собирается в путешествие одна, но, конечно, ее верные друзья отправятся в новое приключение вместе с ней. Так что мы точно знаем, что события второй части выйдут за пределы знакомого нам королевства. В трейлере можно увидеть красивый осенний лес и морские берега — скорее всего, путешествие занесет героев далеко от дома.

' Youtube/ Disney Россия'

Новые герои и актеры

Идина Менсель (Эльза), Кристен Бэлл (Анна), Джонатан Грофф (Кристофф), Джош Гад (Олаф) вернутся к озвучке своих героев, но вместе с ними история представит нам и новых персонажей. В первой части мы видели, как родители двух сестер погибли в кораблекрушении, но во втором фильме участвует Эван Рейчел Вуд, озвучившая маму девочек. Скорее всего, она появится в одном из флешбеков, а может, она и есть тот таинственный голос, который взывает к Эльзе из лесов. Маловероятно, но допустимо, что король и королева все-таки пережили кораблекрушение и через много лет воссоединятся со своими детьми. Вместе с Эван Рейчел Вуд к актерам присоединится Стерлинг К. Браун, озвучивший нового персонажа — лейтенанта Маттиаса. Также в трейлере можно увидеть таинственную рыжеволосую девушку и белокурого юношу, но их личности и происхождение остаются нераскрытыми.

Кадр из фильма "Холодное сердце — 2" Disney
Описание
Кадр из фильма "Холодное сердце — 2"
© Disney

Мифология и природа силы

А еще в трейлере есть красивая лошадь, парящая в воде и как будто состоящая из кристалликов льда. Согласно официальному синопсису фильма, это дух леса, который защищает его от внешних опасностей и хранит его секреты, и его зовут Нокк. Это существо представляет собой смесь германской, скандинавской и уэльской мифологии, и, может, оно будет не единственным волшебным созданием в фильме. Еще в первой части фанаты задавались вопросом — как у Эльзы появились магические способности и почему ими не наделена Анна? Разгадке этой тайны, как утверждают создатели, и будет посвящено "Холодное сердце — 2".

Кадр из фильма "Холодное сердце — 2" Disney
Описание
Кадр из фильма "Холодное сердце — 2"
© Disney

Новые песни

В оригинальном фильме примерно 23 минуты занимают песни, написанные семейной парой — Кристен Андерсон-Лопес и Робертом Лопес. Всего они написали 25 песен, восемь из которых вошли в мультфильм, и одна из них, "Отпусти и забудь", стала абсолютным хитом и получила премии "Оскар" и "Грэмми". Чета Лопес отвечает за песни и на этот раз, также как и композитор Кристов Бек — за инструментальную музыку к фильму. Всего в "Холодном сердце — 2" будет семь новых песен, которые, по обещанию актеров, будут еще более запоминающимися (хотя, казалось бы, куда уж еще?). Саундтрек, кстати, уже можно купить и послушать — Disney выпустила его еще 15 ноября. По словам режиссера Дженнифер Ли, песни будут отражать взросление персонажей и развитие истории. Она назвала их "эмоциональными, личными, мощными, интимными и эпичными". Заглавной песней фильма станет "В неизведанное". Ее уже успели перепеть американская группа Panic! at the disco и корейская певица Taeyeon.

Кадр из фильма "Холодное сердце — 2" Disney
Описание
Кадр из фильма "Холодное сердце — 2"
© Disney

Также Дженнифер Ли пообещала, что в конце "Холодного сердца — 2" мир уже не будет прежним. Сложно сказать, что же она все-таки имела в виду: может, королевство Эренделл и сами герои кардинально поменяют свою жизнь, а может, фильм подвигнет на такие изменения самих зрителей. В любом случае узнать, что хотела сказать Ли, можно будет уже завтра.

Тамара Ходова

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