В Александринке заявили, что не намерены быть арендной площадкой Бориса Эйфмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Конфликт между Александринским театром и хореографом Борисом Эйфманом возник из-за того, что, по мнению коллектива Александринки, мастер балета начал воспринимать театр как свою арендную площадку. Так пояснил корреспонденту ТАСС суть возникших сложностей во взаимоотношениях художественный руководитель труппы, народный артист России Валерий Фокин.

Ранее группа ведущих актеров Александринского театра опубликовала открытое письмо к театральной общественности и государственным деятелям, где высказала несогласие с претензиями со стороны балетмейстера.

"Труппа господина Эйфмана стала выступать на нашей сцене еще 20 лет назад, и мы пошли ему на такой эксклюзив, можно так сказать. Мы ему дали [преимущества], не без жалоб с его стороны", - сказал Фокин.

По его словам, "после очередной жалобы Эйфмана "наверх", договорились: 20 дней мы даем Эйфману в год - беспрецедентное число. Плюс мы снизили ему финансовую ставку арендную. Я надеялся, что после этого все успокоится, и мы закончим эту тяжбу. Но этого оказалось мало. Господин Эйфман теперь предъявляет претензии, что мы должны подстраиваться под его график. Он воспринимает Александринский театр как некую арендную площадку".

Фокин отметил, что раньше эти вопросы решались путем переговоров. Но теперь ситуация зашла в тупик. "Вот почему народные артисты решили написать открытое письмо, и я к ним, конечно, присоединился", - заключил художественный руководитель Александринского театра.

Борис Эйфман, находящийся сейчас со своей труппой на гастролях в Европе, сообщил, что по возвращении домой проведет пресс-конференцию, где ответит на претензии Александринского театра.