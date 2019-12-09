Путин поздравил Пиотровского с юбилеем

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы посвятили себя плодотворной научной, организаторской, общественной деятельности, достойно продолжили дело своего отца, академика Бориса Борисовича Пиотровского, - отметил Путин. - Возглавляя Государственный Эрмитаж, вы вносите значимый личный вклад в развитие знаменитого музея, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей".

Президент пожелал Пиотровскому здоровья, успехов и подчеркнул, что его "многогранный подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания".

Михаил Пиотровский - российский искусствовед и общественный деятель, академик РАН (2016), генеральный директор Государственного Эрмитажа (1992 - н. в.), автор книг "Ислам. Энциклопедический справочник", "Эрмитаж. Собрания и собиратели", "Обретение двух святынь. Футух аль-харамайн" и др., лауреат Государственной премии РФ (2017). Указом президента РФ 6 декабря 2019 года награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за выдающийся вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России".