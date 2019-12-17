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Кинокритик Кирилл Разлогов оценил шансы "Дылды" на получение "Оскара"

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков назвал "Дылду" самой заметной картиной года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда", попавшая в короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", имеет шанс получить награду. Об этом во вторник сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

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"Попадание фильма в номинацию - это вполне закономерно. "Дылда" - самая заметная картина года, лента качественная, у нее было много международных премий и признание внутри страны. Кроме того, приближается 75-летие окончания Второй мировой войны, и блокада Ленинграда становится очень важной темой для кино", - сказал собеседник агентства.

Шансы на "Оскар" у фильма, "безусловно, есть", подчеркнул Разлогов. "Если картина войдет в тройку претендентов, шансов будет еще больше, - считает критик. - Но и попадание в номинацию - это то, что можно вписать в творческую биографию режиссера".

Кроме того, отметил собеседник агентства, и Балагова, и его учителя Александра Сокурова хорошо знают на Западе. В число достоинств картины, по его словам, также входят "блестящие актерские женские работы, очень сложная система взаимоотношений внутри фильма".

Действие "Дылды" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах (главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина), которые после войны пытаются снова начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где картина получила сразу две награды. В российский прокат лента вышла 20 июня 2019 года.

О номинациях

Раньше номинация, в которой выдвинута "Дылда", называлась "Лучший фильм на иностранном языке", название было изменено в 2019 году. Кандидатов на "Оскар" в этой номинации выдвигают страны, где были сняты картины, после чего американские киноакадемики отбирают номинантов - они будут объявлены 13 января 2020 года, а церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. Отечественные фильмы трижды становились лауреатами как лучшие иностранные картины: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981), "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В последние годы на "Оскар" от России выдвигались, в частности, "Левиафан" и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Кроме того, в этом году в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" попал мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (He Can’t Live without Cosmos). Бронзит выдвигался на "Оскар" в этой номинации уже дважды - за мультфильм "Уборная история - любовная история" (2009) и за ленту "Мы не можем жить без космоса" (2016).

Теги
РоссияСокуров, Александр Николаевич
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Мультфильм Константина Бронзита включили в шорт-лист претендентов на "Оскар"
Речь идет о ленте "Он не может жить без космоса"
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