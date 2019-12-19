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Медведев поздравил Анастасию Вертинскую с юбилеем

Премьер-министр отметил, что фильмы с участием артистки восхищают зрителей разных поколений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

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"Впервые появившись на большом экране, вы сразу стали звездой первой величины, были признаны "самым талантливым сердцем отечественного кинематографа". Миллионы людей полюбили ваших очаровательных Ассоль и Офелию, Кити, Маргариту. Перевоплощаясь в героинь Шекспира и Толстого, Мольера и Булгакова, вы умеете не только передать замысел писателя, но и наполнить каждый образ неповторимой интонацией, сделать его эталонным. Именно поэтому фильмы и спектакли с вашим участием уже долгие годы восхищают, заставляют чувствовать и сопереживать зрителей разных поколений", - отметил Медведев.

Анастасия Вертинская - народная артистка РСФСР, актриса театра "Современник" (1968-1980), Московского Художественного театра им. А.П. Чехова (1980-1988). Снималась в фильмах "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Война и мир", "Анна Каренина" и др.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВертинская, Анастасия Александровна
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