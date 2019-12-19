Александр Калягин: Вертинская сумела не потерять голову посреди всеобщего обожания

В советские времена в каждом доме были семейные альбомы, это сегодня мы храним все фотографии в своих телефонах, а тогда бережно собирали пожелтевшие карточки, часто любительские, но очень дорогие, ведь каждая из них была единственной и хранилась годами. А еще почти в каждом доме был специальный альбом, в котором размещались фотографии артистов кино, это было повальное увлечение. Бюро пропаганды киноискусства выпускало такие фотографии, и продавались они в любом киоске. И было известно, что фотографии Анастасии Вертинской расходились мгновенно. После фильмов "Алые паруса" и "Человек-амфибия" Вертинскую обожала вся страна. Не было ни одной девочки в нашей огромной стране, которая бы не мечтала походить на любимую актрису. А каждый юноша строил свой корабль с алыми парусами, чтобы приплыть к такой Ассоль. Тогда еще не принято было называть звездами своих кумиров, но если быть точным, то настоящей звездой была именно она, эта еще девочка, которую так красиво звали, — Анастасия Вертинская.

Описание Анастасия Вертинская, 1964 год © Валерий Генде-Роте/ТАСС

Она пришла в театральное училище им. Б. Щукина уже актрисой, которую в СССР знали абсолютно все и которую буквально боготворили. Настя была и есть невероятная красавица, это тоже в какой-то степени стало испытанием. Я хорошо помню, как в нее в Щукинском училище были повально все влюблены, она действительно была восхитительно красива. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, а как Настя смогла не потерять голову от этой невероятной славы, которая свалилась на нее так рано. Взрослый человек проходит испытание славой с трудом, ведь не зря говорят, что "пройти сквозь огонь, воду и медные трубы" удается не каждому, и особенно сложно даются "медные трубы", а эта девочка выдержала испытание так легко и достойно. Уже тогда она была потрясающе сильным и умным человеком. После первых ее нашумевших фильмов, последовали другие ее блистательные роли — Офелия в "Гамлете" Григория Козинцева, Китти в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир"...

Описание Андрей Попов и Анастасия Вертинская в сцене из спектакля "Чайка", 1980 год © Василий Егоров/ТАСС

Она замечательно работала и на театральной сцене — в "Современнике" и во МХАТе. Как мы были счастливы, репетируя в спектаклях нашего любимого Анатолия Васильевича Эфроса "Тартюф" и "Живой труп". Она играла просто потрясающе. А какая она была замечательная Нина Заречная... Сколько было спектаклей, репетиций... А потом мы вместе ушли из МХАТа, и она смогла решиться на такой серьезный поступок, хотя я знаю, что Настя, точно так же, как и я, боготворила Олега Николаевича Ефремова. Меня восхищает и ее решимость, с которой она покинула сцену, перестала сниматься, и она это сделала в расцвете сил, к удивлению многих. Истинная героиня, она не хотела переходить на другие роли, не хотела сниматься в фильмах, которые не были ее достойны, и это тоже редкий поступок, на который мало кто отважится. Это могла сделать только она, только Анастасия Вертинская — действительно уникальная актриса, неординарная личность, очень мудрый человек. Наследие Вертинского Настя — дочь знаменитого Александра Вертинского, а носить великую фамилию совсем не просто, и она была ее достойна во всем, в главном и в каждой мелочи. Она боготворила своего отца, до конца дней была очень заботливой дочерью для своей мамы.

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