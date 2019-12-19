Путин поздравил Анастасию Вертинскую с 75-летием

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую с 75-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Вас знают и ценят как талантливую актрису, подарившую отечественному кинематографу и театру целую галерею ярких, запоминающихся, поистине филигранных работ, - отметил Путин. - Высокое профессиональное признание и искренняя зрительская любовь - достойная награда за ваше мастерство и безупречный художественный вкус".

Президент пожелал актрисе доброго здоровья и благополучия.

Анастасия Вертинская - народная артистка РСФСР, актриса театра "Современник" (1968-1980), Московского Художественного театра им. А. П. Чехова (1980-1988). Снималась в фильмах "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Война и мир", "Анна Каренина" и др.