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Путин поздравил Анастасию Вертинскую с 75-летием

Президент отметил, что артистка подарила отечественному кинематографу галерею ярких и филигранных работ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую с 75-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Вас знают и ценят как талантливую актрису, подарившую отечественному кинематографу и театру целую галерею ярких, запоминающихся, поистине филигранных работ, - отметил Путин. - Высокое профессиональное признание и искренняя зрительская любовь - достойная награда за ваше мастерство и безупречный художественный вкус".

Президент пожелал актрисе доброго здоровья и благополучия.

Анастасия Вертинская - народная артистка РСФСР, актриса театра "Современник" (1968-1980), Московского Художественного театра им. А. П. Чехова (1980-1988). Снималась в фильмах "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Война и мир", "Анна Каренина" и др.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВертинская, Анастасия Александровна
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