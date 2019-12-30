В городах России оценили ситуацию с перепродажей билетов в театры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Проблема незаконной реализации билетов в театры, музеи, концертные залы в разной степени затронула крупные города в российских регионах. В Санкт-Петербурге и Омске констатируют ущерб репутации и доходам крупных площадок от перепродажи билетов с большой наценкой, тогда как, например, для Пскова, Кисловодска и Казани такая ситуация носит менее острый характер и, скорее, рассматривается как признак популярности у зрителей, выяснили корреспонденты ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры, музеи и на концерты. Так, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета, они предусмотрены для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

"Перед новогодними и рождественскими праздниками свою работу активизировали незаконные сайты, предлагающие петербуржцам и туристам билеты на спектакли или концерты со значительной наценкой", - отметили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. В частности, функционируют поддельные сайты Михайловского театра, театра "Мюзик-Холл" и других учреждений, в том числе федерального подчинения, на которых цены порой завышены в 2-3 раза.

Так, в петербургском театре "Мюзик-холл" с начала июля фиксировали падение продаж билетов из-за того, что пиратский сайт находился на первой строке при запросе в поисковых системах. "Потенциальные зрители заходили на сайт, видели, что билеты стоят гораздо дороже, чем они стоят, и отказывались покупать их вообще. Продажи упали, зрителей стало меньше", - рассказала ТАСС юрист учреждения Марина Щербакова.

Театр обратился с жалобой в районную прокуратуру, исковое заявление было передано в суд, и первое судебное заседание по этому вопросу ожидается в 2020 году. Тем не менее незаконный сайт до сих пор функционирует и, как правило, выводится в поисковиках в первых строках. "Звонят недовольные зрители, просят вернуть им деньги", - добавила юрист.

В "Мюзик-холле" рассчитывают, что после вступления закона о штрафах для перекупщиков можно будет отследить, кому непосредственно поступают денежные средства от продаж этих билетов. Благодаря новой норме у правоохранительных органов появятся полномочия для того, чтобы "устанавливать лиц, которые непосредственно совершают данное правонарушение и привлекать их к ответственности", сказала собеседница агентства. "Театр "Мюзик-холл" призывает зрителей быть внимательными и покупать билеты на реальных сайтах театров - с расширением ru, а не com", - добавила она.

С различными попытками мошенников спекулировать билетами столкнулись Государственный Эрмитаж, государственный музей-заповедник "Царское Село", Мариинский и Михайловский театры, Академический театр комедии имени Акимова. Чаще всего спекулянты создают поддельные сайты, и театрам пришлось судиться с компанией, создавшей ресурсы-двойники, чтобы ей запретили использовать такое доменное имя в связи с нарушением прав на товарные знаки. Царскосельский музей для борьбы со спекулянтами был вынужден ввести именные электронные билеты в Екатерининский дворец, и администрация ГМЗ признала, что новая система покупки уже показала положительный результат: мгновенная скупка и следующая за ней перепродажа билетов мошенниками прекратились.

Ущерб репутации

С подобной ситуацией столкнулась и Омская филармония. В этом году появился сайт, который выдает себя за сайт филармонии, и, благодаря оплаченной рекламе, в поисковых системах выводится на первом месте. На ресурсе билеты продаются с ощутимой наценкой: так, на новогодний концерт самый дешевый из некупленных билетов стоимостью 2,4 тыс. рублей выставлен за 4 тыс., самый дорогой - за 7 тыс. вместо 4,5 тыс. рублей.

"Сайт отличается от нашего, но все представлено от лица филармонии, выставлены переделанные наши тексты, и только в самом низу, после длинной афиши, подписано очень мелким шрифтом, что сайт не является официальном сайтом Омской филармонии", - рассказала ТАСС заместитель директора по маркетингу филармонии Елена Притульчик. Обращения в прокуратуру, в полицию, Роскомнадзор, в "Яндекс" и Google пока не привели к результату, сайт действует до сих пор. "В ответе нам написали, что на этом сайте берут не сервисный сбор, а плату за дополнительные услуги <…> которые непонятно в чем состоят ", - пояснила представитель филармонии.

По ее словам, деятельность такого сайта наносит ущерб как репутации Омской филармонии, так и посещаемости концертов. "Люди, купив один раз так билет, боятся уже вообще покупать на сайте. Многие клиенты, уверена, посмотрев на такие цены, вообще отказываются от идеи посещения филармонии, даже не подозревая, что столкнулись со спекулянтами", - считает замдиректора.

Вместе с тем многие посетители, получив билет, осознают, что переплатили, и пытаются его вернуть. "Они обращаются для этого к нам, а нам приходится объяснять, что вернуть билет мы можем, но деньги поступят на карту тех людей, кто его изначального купил - то есть перекупщиков", - уточнила Притульчик.

Популярность с одной стороны, тревога - с другой

По мнению худрука Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова Александра Славутского, появление подобного сайта говорит о востребованности и популярности театра, но с другой - вызывает тревогу.

"Бороться с этим необходимо. Но я считаю, что и театры со своей стороны должны помнить о доступности цены на билеты для зрителей", - сказал он ТАСС, отметив, что в Казанском театре пока не ощутили больших потерь от деятельности спекулянтов, хотя фейковый сайт также пришлось разоблачить.

"Острой проблемы борьбы с перекупщиками перед нами не стояло, кроме того, что появился какой-то мифический сайт, предлагающий купить билеты на наши спектакли по цене, гораздо превышающей наши цены на билеты. Мы на своем сайте и на страницах в соцсетях известили наших зрителей о том, что не имеем к этому отношения. Наши билеты продаются через официальный сайт, в кассе театра, через уполномоченных и через электронных операторов, перечисленных на нашем сайте, на наших афишах", - рассказал Славутский.

В регионах Северного Кавказа считают, что проблема спекуляции билетами более актуальна для центральных субъектов РФ, а у них такой проблемы не наблюдается. "Даже на представления с мировыми артистами можно попасть, так как гастроли длятся в течение полутора месяцев", - сказала ТАСС директор единственного на Кавминводах госцирка Кисловодска Ирина Веселкова-Лен.

Похожая ситуация - и в Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. И. Сафонова. "Эта проблема [незаконной перепродажи билетов] актуальна только для центральных регионов. На периферии, наоборот, проблемы с заполняемостью залов, а так - билетов хватает", - сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

Сокращение процента возвратов билетов

В Псковской областной филармонии рассчитывают, что принятый закон позволит сократить процент возврата билетов, рассказала ТАСС директор главной концертной площадки региона - областной филармонии - Елизавета Барышникова. "Мы предоставляем площадку для проведения концертов различных медийных звезд, для проведения антреприз. Люди планируют свои расходы, и происходят неожиданные сдачи билетов в день мероприятия. До введения этого закона мы не могли никому отказать, принимали билеты за 5-10 дней и в день мероприятия. Этот закон нас обезопасил с точки зрения того, что за короткий срок до мероприятия у нас не будет крупных сдач билетов", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в основном перед началом мероприятий и концертов в продаже остается "небольшое количество билетов". "Я буду очень рада, если за билеты на концерты симфонического оркестра будут бороться перекупщики, это такая своеобразная популярность. Но думаю, это будет чуть позже", - считает собеседница агентства.