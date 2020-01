THR назвал вероятных номинантов на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Драма "Ирландец" Мартина Скорсезе, британо-американская военная драма "1917" Сэма Мендеса, южнокорейская лента "Паразиты", снятая режиссером Пон Чжун Хо, и фильм "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино имеют самые высокие шансы на то, чтобы попасть в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter (THR).