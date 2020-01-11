THR назвал вероятных номинантов на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Драма "Ирландец" Мартина Скорсезе, британо-американская военная драма "1917" Сэма Мендеса, южнокорейская лента "Паразиты", снятая режиссером Пон Чжун Хо, и фильм "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино имеют самые высокие шансы на то, чтобы попасть в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter (THR).
Наибольшие шансы - 99,9%, по оценкам издания, имеет драма "Ирландец", повествующая о водителе-дальнобойщике, который связался с мафией и стал киллером. У фильма "1917" о судьбе двух солдат Первой мировой войны вероятность попасть в число номинантов оценивается в 99,7%, а у ленты "Паразиты" о бедном парне, случайно получившем возможность стать репетитором у богатой семьи, и у картины "Однажды в... Голливуде", повествующей о судьбе актера и его дублера в Голливуде конца 1960-х годов, шансы попасть в окончательный список равны (по 99,5%).
"Совершенно очевидно, что эти четыре фильма лидируют в борьбе за "Оскар" в нынешнем году, - отметил журнал. - Именно они отмечены Гильдией продюсеров Америки и Гильдией режиссеров Америки. Было бы крайне удивительно, если бы какой-либо из этих фильмов не был номинирован на "Оскар".
В качестве возможных претендентов на награду киноакадемии THR называет также драму "Брачная история" Ноа Баумбак, фильм "Джокер" Тодда Филлипса и "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити. Шансы на включение их в окончательной перечень журнал оценивает в пределах от 94,5% до 91,2%.
Режиссеры, актеры и актрисы
Среди претендентов на включение в окончательный список номинантов в категории "Лучший режиссер" журнал называет Сэма Мендеса, Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино и Пон Чжун Хо. Их шансы оцениваются в пределах 96,3-94,1%. У Ноа Баумбака, Тайки Вайтити, Тодда Филлипса, а также Греты Гервиг, снявшей фильм "Маленькие женщины", шансы попасть в итоговый список The Hollywood Reporter оценивает гораздо ниже.
Наиболее вероятными претендентами на включение в список номинантов в категории "Лучший актер первого плана" журнал называет Хоакина Феникса ("Джокер"), Адама Драйвера ("Брачная история"), Леонардо ДиКаприо (Однажды в... Голлливуде) и Тэрона Эджертона, сыгравшего главную роль в мюзикле "Рокетмен" Декстера Флетчера об Элтоне Джоне.
Среди возможных претендентов на награду THR называет также Джонатана Прайса, сыгравшего в фильме "Два папы" Фернанду Мейреллиша об избрании Папы Римского Франциска, Антонио Бандераса, снявшегося в драме "Боль и слава" Педро Альмодовара, а также Адама Сэндлера за роль в триллере "Неограненные драгоценности" Бена и Джошуа Сэфди.
На первое место в списке претендентов на "Оскар" в номинации "Лучшая актриса первого плана" журнал ставит Рене Зеллвегер, снявшуюся в британской мелодраме "Джуди" Руперта Гулда, посвященной Джуди Гарланд. Кроме того, среди возможных номинантов названы Шарлиз Терон за роль в фильме "Скандал" Джея Роуча, Сиршу Ронан, снявшуюся в фильме "Маленькие женщины", Синтию Эриво за роль в фильме "Гарриет" Кейси Леммонса о судьбе Гарриет Табмен, посвятившей жизнь борьбе против рабства в США, и Аквафину за роль в американо-китайской ленте "Прощание" режиссера Лулу Ванг.
Актеры и актрисы второго плана
Главным претендентом на включение в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" журнал называет Брэда Питта за роль в "Однажды в... Голливуде". Равные шансы у Аль Пачино и Джо Пеши за роли в драме "Ирландец". Кроме них, в итоговом перечне могут оказаться Том Хэнкс за роль в картине "Прекрасный день по соседству", снятой Мариэль Хеллер, Энтони Хопкинс ("Два папы"), Уиллем Дефо, сыгравший в триллере "Маяк" Роберта Эггерса, и Джейми Фокс за роль в драме "Просто помиловать" Дестина Креттона.
Практически наверняка, по прогнозу THR, в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана" войдут Лора Дерн за роль в фильме "Брачная история", Марго Робби, снявшаяся в "Скандале", Дженнифер Лопез за роль в картине "Стриптизерши" Лорин Скафарии.
Среди возможных претендентов на "Оскар" в этой категории названы также Скарлетт Йохансон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Николь Кидман ("Скандал"), Чжоу Шуджэнь ("Прощание"), Марго Робби ("Однажды в... Голливуде"), Кэти Бейтс за роль в драме "Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда и Аннетт Бенинг за роль в драме "Отчет о пытках".
92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты станут известны 13 января.