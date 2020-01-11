THR назвал вероятных номинантов на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Драма "Ирландец" Мартина Скорсезе, британо-американская военная драма "1917" Сэма Мендеса, южнокорейская лента "Паразиты", снятая режиссером Пон Чжун Хо, и фильм "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино имеют самые высокие шансы на то, чтобы попасть в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter (THR).

Можно вывезти парня из Сицилии, но нельзя вывести Сицилию из парня:

Можно вывезти парня из Сицилии, но нельзя вывести Сицилию из парня: "Ирландец" Скорсезе

Наибольшие шансы - 99,9%, по оценкам издания, имеет драма "Ирландец", повествующая о водителе-дальнобойщике, который связался с мафией и стал киллером. У фильма "1917" о судьбе двух солдат Первой мировой войны вероятность попасть в число номинантов оценивается в 99,7%, а у ленты "Паразиты" о бедном парне, случайно получившем возможность стать репетитором у богатой семьи, и у картины "Однажды в... Голливуде", повествующей о судьбе актера и его дублера в Голливуде конца 1960-х годов, шансы попасть в окончательный список равны (по 99,5%).

"Совершенно очевидно, что эти четыре фильма лидируют в борьбе за "Оскар" в нынешнем году, - отметил журнал. - Именно они отмечены Гильдией продюсеров Америки и Гильдией режиссеров Америки. Было бы крайне удивительно, если бы какой-либо из этих фильмов не был номинирован на "Оскар".

В качестве возможных претендентов на награду киноакадемии THR называет также драму "Брачная история" Ноа Баумбак, фильм "Джокер" Тодда Филлипса и "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити. Шансы на включение их в окончательной перечень журнал оценивает в пределах от 94,5% до 91,2%.

Режиссеры, актеры и актрисы

Среди претендентов на включение в окончательный список номинантов в категории "Лучший режиссер" журнал называет Сэма Мендеса, Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино и Пон Чжун Хо. Их шансы оцениваются в пределах 96,3-94,1%. У Ноа Баумбака, Тайки Вайтити, Тодда Филлипса, а также Греты Гервиг, снявшей фильм "Маленькие женщины", шансы попасть в итоговый список The Hollywood Reporter оценивает гораздо ниже.