В США вручили награды "Выбор критиков"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Лента "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood, 2019) Квентина Тарантино была удостоена в воскресенье премии "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) в номинации "Лучший фильм". Об этом объявлено в Twitter данной награды. 25-я по счету ежегодная церемония ее вручения состоялась в городе Санта-Моника (штат Калифорния).