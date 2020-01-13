В США вручили награды "Выбор критиков"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Лента "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood, 2019) Квентина Тарантино была удостоена в воскресенье премии "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) в номинации "Лучший фильм". Об этом объявлено в Twitter данной награды. 25-я по счету ежегодная церемония ее вручения состоялась в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

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Картина повествует о Голливуде конца 1960-х годов и жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Главные роли исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли.

В список фильмов, претендовавших на премию, также входили "Ирландец" (The Irishman), "1917", "Паразиты" (Gisaengchung), "Брачная история" (Marriage Story), "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), "Джокер" (Joker) и "Маленькие женщины" (Little Women).

Награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру разделили британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты". В число их конкурентов входили Тарантино, Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Ноа Баумбак ("Брачная история"), Грета Гервиг ("Маленькие женщины").

Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит из более чем 250 человек. Оно считается крупнейшей организацией такого рода в Северной Америке.