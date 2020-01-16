Источник: Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Лепса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Назначенный премьер-министром РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара Григория Лепса. Эту информацию подтвердил ТАСС в четверг источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО).

"Председатель правительства России Михаил Мишустин является автором музыки для песен Григория Лепса", - сказал собеседник агентства.

На сайте РАО в реестре российских правообладателей указано, что Мишустин Михаил Владимирович является композитором песен "Настоящая женщина" и "Зола", вышедших в 2011 и 2016 году соответственно.

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на знакомых политика сообщила о композиторской работе Мишустина. "Михаил Мишустин - автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали "Ведомостями" двое его хороших знакомых", - пишет газета.

Представитель певца Григория Лепса Владимир Урюпин в ответ на запрос ТАСС отказался комментировать авторство композиций.

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин был назначен на пост председателя правительства в четверг. В этой должности он сменил Дмитрия Медведева, который накануне, после оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил, что правительство подает в отставку.