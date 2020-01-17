Гастроли Большого театра в Омане перенесли из-за траура в связи со смертью султана Кабуса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Гастроли балетной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ), которые должны были пройти в Омане с 23 по 25 января, перенесены на более поздний срок в связи с трауром после смерти султана Кабуса бен Саид Аль Саида. Об этом в пятницу ТАСС сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Мы получили от организаторов гастролей уведомление о том, что все культурные мероприятия в Омане отменены в связи с 40-дневным трауром, объявленным после смерти султана Омана Кабуса бен Саид Аль Саида", - сказал Урин.

Что касается гастролей Большого театра, как продолжил Урин, то "в феврале руководство Королевской оперы Маската, где должны пройти гастроли Большого театра, приедет в Москву, и мы будем обсуждать возможность переноса гастролей на другой срок".

Планировалось, что балетная труппа Большого театра трижды покажет в Омане балет Джона Крэнко "Онегин" на музыку Петра Ильича Чайковского.

О первых гастролях

Урин напомнил, что осенью 2019 года состоялись первые гастроли в Омане оперной труппы и оркестра театра. Артисты представили на сцене Королевской оперы Маската "Историю Кая и Герды" Сергея Баневича и гала-концерт, состоящий из произведений русских и зарубежных композиторов. "Гастроли прошли большим успехом и сопровождались аншлагами", - отметил Урин.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи со смертью султана в стране объявлен траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

Королевская опера Маската ведет свою историю с 2011 года. Это первый на Аравийском полуострове оперный театр (второй появился в Дубае в 2016 году), ставший главной театрально-концертной площадкой Омана и точкой пересечения культурных традиций Востока и Запада.