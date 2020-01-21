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Comic Con и "Игромир" пройдут в Москве 1-4 октября

Количество посетителей этих мероприятий в 2019 году составило более 183 тыс. человек

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Седьмой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 15-я международная выставка "Игромир" пройдут 1-4 октября в выставочном центре "Крокус Экспо". Об этом сообщает во вторник пресс-служба мероприятий.

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"Легендарный фестиваль Comic Con Russia пройдет с 1 по 4 октября 2020 года в выставочном центре "Крокус Экспо", Москва. Мероприятие состоится одновременно с 15-й выставкой интерактивных развлечений "Игромир", - говорится в сообщении.

В 2019 году количество посетителей обоих мероприятий составило более 183 тыс. человек за четыре дня, а количество просмотров прямой трансляции события превысило 5 млн.

Специальными гостями Comic Con Russia 2019 года были актеры Мадс Миккельсен ("Ганнибал", "Звездные войны", "Затерянный во льдах") и Эндрю Скотт ("Шерлок", "Черное зеркало", "Дрянь"). В качестве приглашенного гостя Аллеи Авторов выступил создатель мультфильмов "Черный Плащ" и "Чип и Дейл" Тэд Стоунс. На выставку "Игромир" приехал японский геймдизайнер Хидео Кодзима, который представил игру Death Stranding.

Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манги.

"Игромир" - старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ.

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