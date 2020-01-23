Сериал "Новый Папа" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем покажут в России на большом экране

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сериал Паоло Соррентино "Новый Папа" покажут на большом экране в Москве и других городах России. Главные роли в сериале исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович.

"8 февраля в Москве Amediateka и КАРО.Арт покажут на большом экране киноцентра "Октябрь" все эпизоды сериала "Новый Папа". Проект представят киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Егор Москвитин. В рамках марафона состоится российская премьера финальной серии. Увидеть завершение сериала Паоло Соррентино на большом экране смогут жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других городов", - сообщили в четверг в пресс-службе "КАРО.Арт".

"Новый Папа" - продолжение cериала Паоло Соррентино "Молодой Папа". В сериале также появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

В проекте также сыграла российская актриса Юлия Снигирь. Ей досталась роль женщины, переживающей тяжелую семейную трагедию. Вместе с мужем-хирургом (его сыграл Ульрих Томсен, известен по сериалу "Банши") она воспитывает сына-инвалида.

По сюжету нового сериала Пий XIII находится в коме. Воспользовавшись ситуацией, кардиналы выбирают нового понтифика - папский престол занимает Иоанн Павел III, в миру сэр Джон Брэннокс, умеренный и обаятельный английский аристократ. Новый Папа кажется идеальным, но и у него есть свои слабости и секреты. Он также прекрасно понимает, что будет трудно занять место его харизматичного и прославленного предшественника. Кажется, что Иоанн Павел III уже готов повести католическую церковь в выгодном кардиналам направлении, но Пий XIII после многих месяцев начинает подавать слабые признаки жизни.

"КАРО.Арт" - специальный проект сети кинотеатров "КАРО" с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.