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Киномарафон фестиваля Arctic open начался в Архангельской области

Бесплатные показы будут проводиться конца апреля
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© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Киномарафон III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начался в Архангельской области, сообщила в пятницу ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

Киномарафон стал вторым этапом кинофестиваля, первый этап - конкурс - прошел в декабре 2019 года.

"В Архангельской области стартовал киномарафон нашего фестиваля Arctic open, в ходе которого зрители из разных районов области смогут увидеть значительную часть фильмов конкурсной программы. Это интересная форма работы, все показы проходят бесплатно, и все желающие могут увидеть фильмы, которых нет в широком прокате. Киномарафон будет проходить три месяца, до конца апреля", - сказала Статикова.

Всего будет показано около 30 фильмов, это половина картин, которые принимали участие в конкурсе. "Мы берем согласие у авторов, чтобы фильмы были показаны. Это одна из возможностей, хорошая возможность показать фильмы в глубинке. Для нашего проекта очень важна социальная составляющая, чтобы как можно больше людей имели доступ к современному киноискусству", - сказала собеседница агентства, отметив, что в программе есть как художественные, так и документальные ленты.

Длительность фильмов разная, поэтому их объединили в программы по три-четыре картины. "Мы их собрали по возрастным особенностям и по тематике, для подростков, для семейного просмотра, объединили так, чтобы их потом можно обсудить, - добавила директор фестиваля. - Много сложных тем: взаимоотношения разных поколений, серьезные жизненные проблемы, проблемы выбора, которые стоят перед человеком". Зрители увидят фильмы из России, Исландии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Канады, Турции, Белоруссии, Польши и Бразилии.

Арктическая программа

В этом году организаторы сформировали несколько "арктических" программ. "В этом году очень красивые фильмы о природе Арктики, нам хотелось их показать, - пояснила Статикова. - Совершенно необыкновенная лента канадских документалистов "Под тонким льдом", как дикая природа приспосабливается к глобальным изменениям. Дайверы ныряют с белухами и нарвалами в открытом Северном Ледовитом океане, исследуют подводную часть айсбергов в Гренландии, плавают в регионе Науяат в Канаде с моржами и белыми медведями". В этой же программе исландская картина о серферах, которые "ловят" волны в открытом море в Арктике.

Еще один блок объединяет Арктику и истории, связанные с Великой Отечественной войной. "Это взгляд кинематографистов из России, которые давно живут в странах Скандинавии, они поднимают очень важную тему взаимоотношений после войны, - сказала она. - И у них особый взгляд". Статикова привела в пример шведский фильм "Не рабы рыбы", главный герой которого, художник из Санкт-Петербурга, выясняет, что он родился в Норвегии. Во время Второй мировой войны 1400 советских женщин были перевезены в оккупированную Норвегию для работы на рыбных заводах. 140 детей, рожденных от советских родителей, были заключены в нацистские трудовые лагеря в Норвегии.

Показы пройдут не менее чем в десяти районах, фильмы будут демонстрировать не только в кинотеатрах, но и в домах культуры, библиотеках и школах, а также киноклубах, созданию и развитию которых обучали во время проведения фестиваля.

Кинопедагогика

Еще один проект второго этапа Arctic open - курсы кинопедагогики для учителей. Совместно с Ассоциацией кинопедагогов России обучение пройдут около 30 учителей из школ Архангельска и области. "Наставники из ассоциации кинопедагогов расскажут, что такое кинодраматургия, сценарий, как правильно монтировать. Затем преподаватели вместе с детьми будут снимать фильмы-короткометражки, мини-фильмы о каких-то нравственных постулатах. Например, о том, что нужно уважать старших", - рассказала Статикова. Курсы будут проходить в Архангельске в конце февраля.

Как рассказал ТАСС ректор Архангельского областного института открытого образования Сергей Ковалев, где учителя региона проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в институте будет также разработана программа по направлению "кинопедагогика". "Это сейчас активное и интересное направление, которое помогает сформировать мировоззрение школьников, - сказал Ковалев. - Мы планируем сформировать такую программу для учителей, начали работать над программой".

Arctic open

Кинофестиваль Arctic open прошел в Архангельской области с 4 по 8 декабря, кинопоказы посетили более 7 тыс. зрителей. Фильмы конкурсной программы были показаны на 20 площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коноши. В конкурсной программе фестиваля участвовали 58 фильмов. Проект Arctic open стал одним из победителей конкурса президентских грантов.

В 2019 году лучшим игровым полнометражным фильмом признан Give me liberty режиссера Кирилла Михановского (США), лучший короткометражный игровой фильм - "Свидание на лунной орбите" режиссера Мелани Шарбонне из Канады, лучший документальный фильм - "Куда возвращается мужчина" Эгиля Хоскьольда Ларсена из Норвегии.

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