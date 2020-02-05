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Трюфели, рэп в 40 лет и крах демократии: пять фильмов Sundance, которые стоит увидеть

Кадр из фильма "Охотники на трюфели"
© Courtesy of Sundance Institute
Фестиваль закончился, а фильмы остались. Рассказываем о самых интересных из них

Sundance завершился очень редким для фестивалей единогласием: и зрители, и жюри присудили свои главные призы одному и тому же фильму — "Минари" Ли Айзека Чуна о молодой корейской семье, которая переезжает в Арканзас, чтобы построить ферму. О нем можно почитать здесь. Также с фестиваля мы писали о фильмах "Палм Спрингс" , "Спасайтесь!", "Под запись" и "Перспективная молодая женщина". И теперь настало время рассказать еще о пяти документальных и художественных картинах с фестиваля, на которые стоит обратить внимание.

"Охотники на трюфели"

Лучший документальный фильм фестиваля, настоящее художественное полотно, рассказывающее об исчезающем ремесле по поиску редкого итальянского трюфеля, произрастающего только в регионе Пьемонт. Главные герои фильма Майкла Двека и Грегори Кершоу — несколько старожилов трюфельной охоты и их невероятные собаки. Большинству героев глубоко за 70, и они любят охотиться ночью, чтобы никто не узнал про их секретные места. Однако новое поколение не уважает традиции, которые наверняка умрут с последними их хранителями, и предпочитает решать дела по-своему. Так, охотники сами становятся жертвами жадных до наживы людей, готовых сделать все, чтобы добыть себе трюфели.

"Охотники на трюфели" — тот вид документалки, который обходится без говорящих голов и не нагружает зрителя информацией. Он лишь приоткрывает дверь в закрытое сообщество преданных своему делу людей и показывает, как деликатес, поиску которого посвящена их жизнь, попадает из земли в наши тарелки. 

Идеально выстроенные кадры, остроумные операторские находки, харизматичность самих персонажей и трогательные отношения с их собаками погружают нас в атмосферу старинных итальянских поместий, влажных пахучих лесов и сомнительных сделок в темных переулках. Этот фильм по-итальянски осязаемый, ценный своими ощущениями и чувственностью

А спродюсировал его, конечно же, Лука Гуаданьино.

"Версия сорокалетней"

Самое яркое открытие фестиваля — ироничный и искренний дебют Рады Бланк, которая, по сути, сняла фильм о самой себе (но она этого и не скрывает). Автобиографичные работы всегда удаются современным режиссерам лучше всего. Тот же победитель Sundance в этом году — "Минари" — глубоко личный фильм, как и, например, полюбившаяся всем "Брачная история" Ноа Баумбака или триумфатор прошлого года "Рома" Альфонсо Куарона.

Кадр из фильма "Версия сорокалетней" Courtesy of Sundance Institute
Описание
Кадр из фильма "Версия сорокалетней"
© Courtesy of Sundance Institute

Когда-то Рада была многообещающим автором театральных пьес и даже получала за них награды, но сейчас она неминуемо приближается к своему 40-летию и вместо того, чтобы блистать на театральных подмостках, преподает театральное ремесло в школе. Но она не устает спрашивать себя — что же ей делать дальше? Кризис среднего возраста налицо, однако Рада решает справиться со своими внутренними демонами нетрадиционным способом — начинает читать рэп и заручается помощью местных музыкантов, пишущих биты для рэперов-любителей. Но в это же самое время один из известных продюсеров Нью-Йорка вдруг решает экранизировать ее пьесу. Правда, с некоторыми правками. Раде приходится выбирать между непредсказуемым, но интригующим будущим рэп-артистки и хорошо оплачиваемой и комфортной карьерой писательницы, наступившей на горло собственной песне.

"Версия сорокалетней" по построению сюжета чем-то напоминает классические подростковые фильмы: у Рады есть верный друг-гей и по совместительству менеджер, которому она доверяет все свои тайны, она работает в школе и сталкивается с подростковыми гормонами каждый день, она вдохновляется своей подростковой страстью (рэпом) и возвращается к ней накануне 40-летия, а премьера ее пьесы уж больно напоминает выпускной, где героине предстоит открыть что-то новое о самой себе.

Фильм Бланк — это даже не постирония, а метаирония: она иронична к самой себе и ко всему окружающему, и ее искренность и желание первой признать собственные ошибки невероятно подкупает. Режиссер периодически ломает четвертую стену и остроумно проходится по типичным тропам картин о бедных художниках, также пародируя типичную публику Sundance (белых богатых людей), которые во время показа от души посмеялись над собой, сами того не подозревая

Мастерство Бланк отметили не только критики, но и жюри — она получила приз фестиваля за режиссуру.

"Любовь Сильви"

Жаркое лето 1957-го, джаз разлит в воздухе, молодому многообещающему саксофонисту Роберту нравится Сильви, а Сильви нравятся телевизонные шоу и вообще у нее есть жених. Несмотря на внушительное кольцо на безымянном пальце девушки, героев тянет друг к другу. Однако мать Сильви никогда не позволит дочери выбрать бедного музыканта вместо богатого доктора, а группа Роберта уезжает на гастроли в Париж. Правда, через пять лет им суждено встретиться снова.

Кадр из фильма "Любовь Сильви" Courtesy of Sundance Institute
Описание
Кадр из фильма "Любовь Сильви"
© Courtesy of Sundance Institute

Фильм Юджина Эша рассказывает про то, что случилось бы с героями "Ла-Ла Ленда", если бы они были менее эгоистичными и более оптимистичными. Сильви не похожа на типичную домохозяйку из 60-х. Она хочет стать продюсером на телевидении, и ей приходится противостоять мнению общества, считающего эти устремления дурацкой забавой, которая мешает Сильви исполнять ее прямые обязанности. Любовь или карьера? Перед ней стоит выбор, с которым сталкиваются сотни женщин. Но Сильви слишком умна, чтобы идти на компромисс.

"В глубину"

Несколько лет назад австралийский режиссер Эмма Салливан заинтересовалась личностью датского изобретателя-самоучки Петера Мадсена, который планировал самостоятельно построить ракету и улететь на ней в открытый космос. Для помощи над проектом он собрал инженеров и просто мечтателей со всего мира, согласившихся работать бесплатно ради великой и красивой цели. Мадсен пошел на то, чтобы в течение года съемочная группа Салливан документировала его работу. В то время режиссер не подозревала, что главным предметом изучения в фильме станет отнюдь не самодельная ракета датчанина.

Кадр из фильма "В глубину" Courtesy of Sundance Institute
Описание
Кадр из фильма "В глубину"
© Courtesy of Sundance Institute

В апреле 2017 года весь мир потрясло жестокое убийство журналистки Ким Валль, которое произошло на подводной лодке, принадлежащей Мадсену. В течение нескольких недель датский изобретатель находился под арестом и отрицал факт убийства и свою к нему причастность, поэтому тем, кто был близок к нему, оставалось только гадать — способен ли он на такое хладнокровное преступление. И камера Салливан становится главным свидетелем разворачивающихся событий. 

Постоянно перепрыгивая из настоящего в прошлое, режиссер пытается найти незамеченные знаки, указывающие на готовящееся зверство. Она внимательно всматривается в лицо одержимого изобретателя, на деле оказывающегося самодуром и психопатом

Все его друзья и коллеги также задаются страшными вопросами о том, как они могли прожить столько времени рука об руку с маньяком и ничего не заметить. Съемочные материалы Салливан становятся не только жуткой историей о крушении идеалов, но и значительной помощью в раскрытии преступления и намерений злоумышленника.

"Государство мальчиков"

Некоторые критики на Sundance считают, что документальный фильм Джесси Мосса и Аманды Макбейн рассказывает об американской демократии, хотя на самом деле режиссеры говорят о том, что демократия в США давно умерла и все, что осталось, — это ее видимость, которую богатое меньшинство использует в своих целях.

Кадр из фильма "Государство мальчиков" Courtesy of Sundance Institute
Описание
Кадр из фильма "Государство мальчиков"
© Courtesy of Sundance Institute

"Государство мальчиков" — специальная программа для 17-летних подростков из штата Техас, которых на несколько недель собирают вместе, чтобы построить мини-копию государственной избирательной системы. Их разделяют на две политические партии и поручают избрать глав различных государственных органов и губернаторов. Несмотря на то что это всего лишь игра, которая вроде бы призвана обучить молодых людей идеалам американской демократической системы, парни воспринимают борьбу между собой на полном серьезе. На пути к победе будут не только жаркие дебаты, но и импичмент, и не самые честные и лицеприятные политические практики.

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Режиссеры выбирают несколько самых харизматичных участников программы, и через их трансформацию мы узнаем, как настоящая политическая система, существующая сейчас в США, может влиять на людей. Кто-то из них, кажущийся милым и приятным, на деле оказывается настоящим монстром, а самые умные и практичные становятся жертвами подковерных интриг. Техас — консервативный штат, традиционно выступающий за запрет абортов и за разрешение покупки и ношения оружия, и дети, никогда не участвовавшие в политических выборах, с ужасающей скоростью понимают, что для победы нужно транслировать не свои интересы, а то, что покажется наиболее привлекательным их избирателям. Даже тот, кто хочет быть искренним, быстро отступает под давлением общественного мнения, и за этим невероятно интересно и одновременно страшно наблюдать.

Мосс и Макбейн придерживаются нейтрального репортерского стиля и не занимают ничью сторону, но "Государство мальчиков" все-таки больше смахивает на тревожный звоночек, нежели на жизнеутверждающую картинку об американском будущем. Кстати, именно этому фильму ушел Гран-при жюри фестиваля.

Тамара Ходова

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