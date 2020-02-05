Трюфели, рэп в 40 лет и крах демократии: пять фильмов Sundance, которые стоит увидеть

Sundance завершился очень редким для фестивалей единогласием: и зрители, и жюри присудили свои главные призы одному и тому же фильму — "Минари" Ли Айзека Чуна о молодой корейской семье, которая переезжает в Арканзас, чтобы построить ферму. О нем можно почитать здесь. Также с фестиваля мы писали о фильмах "Палм Спрингс" , "Спасайтесь!", "Под запись" и "Перспективная молодая женщина". И теперь настало время рассказать еще о пяти документальных и художественных картинах с фестиваля, на которые стоит обратить внимание.
"Охотники на трюфели"
Лучший документальный фильм фестиваля, настоящее художественное полотно, рассказывающее об исчезающем ремесле по поиску редкого итальянского трюфеля, произрастающего только в регионе Пьемонт. Главные герои фильма Майкла Двека и Грегори Кершоу — несколько старожилов трюфельной охоты и их невероятные собаки. Большинству героев глубоко за 70, и они любят охотиться ночью, чтобы никто не узнал про их секретные места. Однако новое поколение не уважает традиции, которые наверняка умрут с последними их хранителями, и предпочитает решать дела по-своему. Так, охотники сами становятся жертвами жадных до наживы людей, готовых сделать все, чтобы добыть себе трюфели.
"Охотники на трюфели" — тот вид документалки, который обходится без говорящих голов и не нагружает зрителя информацией. Он лишь приоткрывает дверь в закрытое сообщество преданных своему делу людей и показывает, как деликатес, поиску которого посвящена их жизнь, попадает из земли в наши тарелки.
А спродюсировал его, конечно же, Лука Гуаданьино.
"Версия сорокалетней"
Самое яркое открытие фестиваля — ироничный и искренний дебют Рады Бланк, которая, по сути, сняла фильм о самой себе (но она этого и не скрывает). Автобиографичные работы всегда удаются современным режиссерам лучше всего. Тот же победитель Sundance в этом году — "Минари" — глубоко личный фильм, как и, например, полюбившаяся всем "Брачная история" Ноа Баумбака или триумфатор прошлого года "Рома" Альфонсо Куарона.
Когда-то Рада была многообещающим автором театральных пьес и даже получала за них награды, но сейчас она неминуемо приближается к своему 40-летию и вместо того, чтобы блистать на театральных подмостках, преподает театральное ремесло в школе. Но она не устает спрашивать себя — что же ей делать дальше? Кризис среднего возраста налицо, однако Рада решает справиться со своими внутренними демонами нетрадиционным способом — начинает читать рэп и заручается помощью местных музыкантов, пишущих биты для рэперов-любителей. Но в это же самое время один из известных продюсеров Нью-Йорка вдруг решает экранизировать ее пьесу. Правда, с некоторыми правками. Раде приходится выбирать между непредсказуемым, но интригующим будущим рэп-артистки и хорошо оплачиваемой и комфортной карьерой писательницы, наступившей на горло собственной песне.
"Версия сорокалетней" по построению сюжета чем-то напоминает классические подростковые фильмы: у Рады есть верный друг-гей и по совместительству менеджер, которому она доверяет все свои тайны, она работает в школе и сталкивается с подростковыми гормонами каждый день, она вдохновляется своей подростковой страстью (рэпом) и возвращается к ней накануне 40-летия, а премьера ее пьесы уж больно напоминает выпускной, где героине предстоит открыть что-то новое о самой себе.
Мастерство Бланк отметили не только критики, но и жюри — она получила приз фестиваля за режиссуру.
"Любовь Сильви"
Жаркое лето 1957-го, джаз разлит в воздухе, молодому многообещающему саксофонисту Роберту нравится Сильви, а Сильви нравятся телевизонные шоу и вообще у нее есть жених. Несмотря на внушительное кольцо на безымянном пальце девушки, героев тянет друг к другу. Однако мать Сильви никогда не позволит дочери выбрать бедного музыканта вместо богатого доктора, а группа Роберта уезжает на гастроли в Париж. Правда, через пять лет им суждено встретиться снова.
Фильм Юджина Эша рассказывает про то, что случилось бы с героями "Ла-Ла Ленда", если бы они были менее эгоистичными и более оптимистичными. Сильви не похожа на типичную домохозяйку из 60-х. Она хочет стать продюсером на телевидении, и ей приходится противостоять мнению общества, считающего эти устремления дурацкой забавой, которая мешает Сильви исполнять ее прямые обязанности. Любовь или карьера? Перед ней стоит выбор, с которым сталкиваются сотни женщин. Но Сильви слишком умна, чтобы идти на компромисс.
"В глубину"
Несколько лет назад австралийский режиссер Эмма Салливан заинтересовалась личностью датского изобретателя-самоучки Петера Мадсена, который планировал самостоятельно построить ракету и улететь на ней в открытый космос. Для помощи над проектом он собрал инженеров и просто мечтателей со всего мира, согласившихся работать бесплатно ради великой и красивой цели. Мадсен пошел на то, чтобы в течение года съемочная группа Салливан документировала его работу. В то время режиссер не подозревала, что главным предметом изучения в фильме станет отнюдь не самодельная ракета датчанина.
В апреле 2017 года весь мир потрясло жестокое убийство журналистки Ким Валль, которое произошло на подводной лодке, принадлежащей Мадсену. В течение нескольких недель датский изобретатель находился под арестом и отрицал факт убийства и свою к нему причастность, поэтому тем, кто был близок к нему, оставалось только гадать — способен ли он на такое хладнокровное преступление. И камера Салливан становится главным свидетелем разворачивающихся событий.
Все его друзья и коллеги также задаются страшными вопросами о том, как они могли прожить столько времени рука об руку с маньяком и ничего не заметить. Съемочные материалы Салливан становятся не только жуткой историей о крушении идеалов, но и значительной помощью в раскрытии преступления и намерений злоумышленника.
"Государство мальчиков"
Некоторые критики на Sundance считают, что документальный фильм Джесси Мосса и Аманды Макбейн рассказывает об американской демократии, хотя на самом деле режиссеры говорят о том, что демократия в США давно умерла и все, что осталось, — это ее видимость, которую богатое меньшинство использует в своих целях.
"Государство мальчиков" — специальная программа для 17-летних подростков из штата Техас, которых на несколько недель собирают вместе, чтобы построить мини-копию государственной избирательной системы. Их разделяют на две политические партии и поручают избрать глав различных государственных органов и губернаторов. Несмотря на то что это всего лишь игра, которая вроде бы призвана обучить молодых людей идеалам американской демократической системы, парни воспринимают борьбу между собой на полном серьезе. На пути к победе будут не только жаркие дебаты, но и импичмент, и не самые честные и лицеприятные политические практики.
Режиссеры выбирают несколько самых харизматичных участников программы, и через их трансформацию мы узнаем, как настоящая политическая система, существующая сейчас в США, может влиять на людей. Кто-то из них, кажущийся милым и приятным, на деле оказывается настоящим монстром, а самые умные и практичные становятся жертвами подковерных интриг. Техас — консервативный штат, традиционно выступающий за запрет абортов и за разрешение покупки и ношения оружия, и дети, никогда не участвовавшие в политических выборах, с ужасающей скоростью понимают, что для победы нужно транслировать не свои интересы, а то, что покажется наиболее привлекательным их избирателям. Даже тот, кто хочет быть искренним, быстро отступает под давлением общественного мнения, и за этим невероятно интересно и одновременно страшно наблюдать.
Мосс и Макбейн придерживаются нейтрального репортерского стиля и не занимают ничью сторону, но "Государство мальчиков" все-таки больше смахивает на тревожный звоночек, нежели на жизнеутверждающую картинку об американском будущем. Кстати, именно этому фильму ушел Гран-при жюри фестиваля.
Тамара Ходова