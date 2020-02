Лауреаты премии "Оскар" будут объявлены в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар" - одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа. 92-я по счету церемония вручения статуэток пройдет на сцене театра Dolby (до 2012 года назывался "Кодак") в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Телекомпания ABC начнет транслировать это событие на 225 стран в 17:00 по времени западного побережья США (04:00 мск, 10 февраля). Лидеры по числу номинаций "Оскар" присуждается в 24-х конкурсных номинациях. В этом году лидером является триллер "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, выдвинутый на кинопремию в 11 номинациях. Британо-американская военная драма "1917" Сэма Мендеса, картина Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) и работа Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman) набрали по 10 номинаций. Ленты "Маленькие женщины" (Little Women) Греты Гервиг, "Брачная история" (Marriage Story) Ноа Баумбака, "Паразиты" (Gisaengchung) Пон Чжун Хо и "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити могут завоевать по шесть статуэток.

Нашумевший "Джокер", повествующий о становлении личности главного противника Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, претендует на получение "Оскара" в том числе как лучший фильм, за режиссуру, за исполнение главной мужской роли и адаптированный сценарий. Остальные номинации ленты относятся к категории технических: операторская работа, киномонтаж, оригинальное музыкальное сопровождение, звук и звукомонтаж, дизайн костюмов, грим. Правила позволяют включать в самую престижную категорию "Лучший фильм" от пяти до десяти лент. Американская академия киноискусств в этом году остановила свой выбор на девяти. За "Оскар" в этой категории, помимо "Джокера", поборются "1917", "Однажды в... Голливуде", "Ирландец", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Паразиты", "Кролик Джоджо" и "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) режиссера Джеймса Мэнголда. Оскароносцы против дебютантов Звание обладателя премии за главную мужскую роль оспаривают Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава", Dolor y gloria), Адам Драйвер ("Брачная история") и Джонатан Прайс ("Два Папы", The Two Popes). Феникс - двукратный лауреат кинопремии "Золотой глобус", обладатель музыкальной премии Grammy. Он трижды был номинирован на "Оскар". В прошлом году актер получил приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Тебя здесь никогда не было" (You Were Never Really Here, 2017).

На награду за главную женскую роль претендуют Рене Зеллвегер ("Джуди", Judy), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Синтиа Эриво ("Гарриет", Harriet), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell). Борьбу за премию за роль второго плана ведут Том Хэнкс, сыгравший в фильме "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) режиссера Мариэль Хеллер, и Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме "Два папы" режиссера Фернанду Мейреллиша. В число номинантов также вошли Джо Пеши и Аль Пачино ("Ирландец"), Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде"). У актрис "Оскар" за роль второго плана могут получить Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла", Richard Jewell), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины") и Марго Робби ("Скандал"). Фаворитами, согласно прогнозам, являются Феникс и Бандерас (главная мужская роль), Зеллвегер и Ронан (главная женская роль), Питт и Дерн (роли второго плана). Не исключены и сюрпризы, которые случаются при таком обилии громких имен. Наиболее вероятные соперники могут неожиданно сойти с дистанции и освободить путь темным лошадкам. Пятеро претендентов - Бандерас, Эриво, Йоханссон, Пью и Прайс - номинированы на "Оскар" впервые. Ди Каприо, Хэнкс, Хопкинс, Аль Пачино, Пеши, Бэйтс, Терон и Зеллвегер уже удостаивались этой награды в прошлом. Работы российских кинематографистов в очередной раз не прошли в финальный круг борьбы за статуэтки Американской академии киноискусств. До объявления списков номинантов шансы получить премию были у ленты Кантемира Балагова "Дылда", мультфильма Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (He Can't Live without Cosmos) и проекта Виктора Косаковского "Акварель" (Aquarela). Они входили в шорт-листы в категориях "Лучший иностранный художественный фильм", "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший документальный короткометражный фильм" соответственно. Снова без главного ведущего Вручение "Оскара" второй год подряд пройдет без официального ведущего. В прошлом году академии пришлось отказаться от услуг киноактера комедийного жанра Кевина Харта после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии. Это обстоятельство, однако, не помешало росту интереса зрителей к знаковому событию киномира зимнего сезона - церемонию в прошлом году посмотрели 29,6 млн человек в США, по сравнению с 26,54 млн человек в 2018 году. Академия сочла прошлогодний эксперимент вполне удачным.